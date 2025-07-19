Ersoy, TYT'deki Türkçe testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu, temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalamasının kadın adaylara göre daha yüksek olduğunu bildirdi.

AYT'deki 11 alt testten 8'inde erkek adayların ortalamasının, 3'ünde ise kadın adayların ortalamasının daha yüksek olduğunu aktaran Ersoy, YDT'de ise Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca ve İngilizce'de ise erkek adayların ortalamasının daha yüksek sonuçlandığını kaydetti.