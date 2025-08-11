YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan adaylar için YKS tercih işlemleri, 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı.YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında yapabilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, 13 Ağustos saat 23:59'da sona erecek. Üniversite adayları, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için son günlere girerken işlemlerini tamamlamaya odaklandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının genellikle tercih sürecinin tamamlanmasından sonraki 2 hafta içinde, yani ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

BOŞ KONTENJAN VE EK YERLEŞTİRME

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme işlemlerinin ardından, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. ÖSYM tarafından yürütülen bu süreç, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat sunuyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Milyonlarca adayın üniversite hayali, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gerçeğe dönüşecek. Tercih sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya çevirmiş durumda.

Geçmiş yıllardaki takvimler ve üniversite kayıt tarihleri göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Zira, üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle, adayların sonuçlarını en geç bu tarihten önce öğrenmesi gerekiyor.

Sonuçlar açıklandığında, adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yerleştirme durumlarını sorgulayabilecekler. Yerleşmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarihlerde üniversitelere e-kayıt yoluyla veya şahsen başvuru yaparak kayıt işlemlerini tamamlayacak.