YÖK'ten 24 haftalık ücretsiz eğitim fırsatı: Başvurular bu gece sona eriyor

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Dijital Üniversite Platformu ile yapay zekadan veri analizine, sürdürülebilirlikten temiz enerji teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim imkanı sunuluyor.

Platform, Yapay Zeka, Veri Analizi ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik olmak üzere üç okul altında 16 eğitim modülünü bir araya getiriyor. Geçen yıl 135 binden fazla başvuru alan program, bu yıl yeni eklenen Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu ile kapsamını genişletti.

Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin akademik katkı sağladığı platform, 18 yaş ve üzerindeki katılımcılara farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Eğitimler ücretsiz ve çevrim içi gerçekleştirilecek

Katılımcılar, makine öğrenmesi, üretken yapay zeka araçları, modern yazılım geliştirme, istatistik, veri analitiği, iklim değişikliği, kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finans ve temiz enerji teknolojileri gibi alanlarda eğitim alabilecek. Ücretsiz ve çevrim içi gerçekleştirilecek eğitimlerde adaylar, ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla farklı okullardan en fazla iki modül seçebilecek. Eğitimler 3 Kasım'da başlayacak ve iki dönem halinde yaklaşık 24 hafta sürecek. Program, 4 Haziran 2027'de tamamlanacak.

Dijital Üniversite Platformu'na başvurular, bugün saat 23.59'a kadar "www.dijitaluniversiteplatformu.org/tr/" adresinden yapılabilecek.