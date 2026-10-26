Elektrik sayaçlarında yeni dönem! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

EPDK ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Elektrik Dağıtım Sektöründe 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimcilik Günleri" etkinliğinde konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründe kapsamlı bir dönüşüm yaşandığını belirtti. Yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım, depolama ve dağıtık üretimin yalnızca elektrik üretim yöntemlerini değil, dağıtım şebekelerinin çalışma biçimini de değiştirdiğini ifade etti.

2026-2030 dönemini kapsayan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, EPDK'nin beşinci uygulama döneminde yatırım tavanını bir önceki döneme kıyasla reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan kaynakları ise 2,1 katına çıkardığını belirtti.

Elektrik ve doğal gaz dağıtımı alanındaki AR-GE desteklerine ilişkin de bilgi paylaşan Yılmaz, Temmuz 2014'te başlayan AR-GE proje döneminden bu yana yapılan 2 bin 85 başvurunun 724'ünün kabul edildiğini açıkladı.

"Milli Akıllı Sayaç Sistemi, AR-GE projesiyle hayata geçirildi"

Milli Akıllı Sayaç Sistemi'nin (MASS) bir AR-GE projesiyle hayata geçirildiğini aktaran Yılmaz, sistemin EPDK'nin desteklediği araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin somut sonuçları arasında yer aldığını belirtti.

MASS'ın uzaktan iletişim ve şebekeden veri toplama kapasitesini artırdığını vurgulayan Yılmaz, bu sayede arızaların önceden tahmin edilmesi, risk odaklı bakım çalışmaları, kayıp-kaçakla mücadele ve afetlere karşı elektrik şebekelerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi açısından yeni imkanlar ortaya çıktığını ifade etti.

Akıllı sayaçlara geçiş sürecinin 1 Mart 2026'da başladığını bildiren Yılmaz, eylül ayına kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ile 70 bin Akıllı Sayaç PRO'nun kurulumunun tamamlandığını açıkladı. Yılmaz, sayaçların yaygınlaştırılmasında temel hedefin, mümkün olan en düşük maliyetle en fazla sayıda sayacın dönüşümünü gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

7 milyon abonenin sayacı uzaktan okunacak

Yılmaz, 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO'nun kurulumunun hedeflendiğini açıkladı. Bu doğrultuda iki yıllık dönemde yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okunabilir hale getirilmesinin, 15 milyon abonenin ise bağlantı noktalarındaki elektrik kesintisi ve teknik kalite verilerinin takip edilebilmesinin planlandığını belirtti.

Akıllı sayaçlara geçiş çalışmalarıyla birlikte, Türkiye genelindeki tüm elektrik abonelerinin tüketim ve üretim bilgilerine, kesinti kayıtlarına, tazminat bilgilerine ve planlı kesinti duyurularına erişebileceği MASS kullanıcı mobil uygulamasının deneme sürümünün kullanıma açıldığını bildiren Yılmaz, dönüşümün farklı iletişim teknolojilerinin de sisteme dahil edilmesiyle devam edeceğini ifade etti.

Sayaç değişim süreçlerinin EPDK tarafından yakından izleneceğini vurgulayan Yılmaz, belirlenen takvimin gerisinde kalan şirketlere yönelik gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti.