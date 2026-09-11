Toplam ciro yıllık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 30,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,5, inşaat ciro endeksi yüzde 35,8, ticaret ciro endeksi yüzde 27,7 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 34,5 oranında artış gösterdi.

Toplam ciro aylık yüzde 1,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 1,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2 oranında artış gösterdi.

Ticaret ciro endeksi aynı kalırken, hizmet ciro endeksi ise yüzde 2,5 arttı.