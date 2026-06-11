ABD'deki Halkbank davasında önemli gelişme: 9 yıldır süren dava kapanabilir

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB), ABD’de banka aleyhine açılan ceza davası ve OFAC süreçlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Halkbank, mahkemenin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması halinde, 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamen sona ereceğini ifade etti.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu, uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edilmiştir.

Uyum Raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesine 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir.

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