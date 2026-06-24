Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2026: Gram altın, çeyrek altın ve tam altın bugün ne kadar?

24 Haziran 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının güncel alış-satış fiyatları araştırılırken, "gram altın bugün kaç TL?", "çeyrek altın ne kadar oldu?" ve "altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" soruları da yanıt arıyor. İşte 24 Haziran 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...