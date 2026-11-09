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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Anket sonucu: 14 ekonomistin cari açık beklentisi belli oldu

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu.

Anket sonucu: 14 ekonomistin cari açık beklentisi belli oldu

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Kasım Cuma günü açıklanacak "Eylül 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceğini öngördü.

Ekonomistlerin Eylül ayı için cari işlemler hesabı beklentileri, 1,9 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar fazla arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 40 milyar dolar ile 54 milyar dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos'ta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmışta ise 42,1 milyar dolar açık verdi.

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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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