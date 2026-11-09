Stellantis'ten 2026 yılı 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Stellantis, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, küresel otomotiv pazarındaki zorlu koşullara rağmen gelirlerini artırırken kârlılık göstergelerinde de geçen yılın aynı dönemine göre önemli iyileşmeler kaydetti.

Temmuz-Eylül döneminde net gelirlerini yüzde 1 artışla 37,6 milyar Euro’ya yükselten Stellantis, düzeltilmiş faaliyet kârını geçen yılın aynı dönemindeki 90 milyon Euro seviyesinden 256 milyon Euro’ya çıkardı. Düzeltilmiş faaliyet kâr marjı ise 50 baz puanlık artışla yüzde 0,7 seviyesine ulaştı. Stellantis, üçüncü çeyrek sonunda 42,7 milyar Euro endüstriyel kullanılabilir likiditeye sahip olduğunu açıkladı.

6 Milyar Euro’luk verimlilik hedefinin yüzde 40’ı 2026’da gerçekleştirilecek

Stellantis’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Stellantis CEO’su Antonio Filosa, şirketin dönüşüm stratejisinin uygulama sürecinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Filosa, şu değerlendirmede bulundu:

“Üçüncü çeyrekte FaSTLAne 2030 planımızın ilk aşamalarını uygulamaya devam ederken yeni ürünlerimizi pazara sunduk, iş birliklerimizi planladığımız şekilde hızlandırdık ve üretim ile kalite alanlarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bununla birlikte Değer Yaratma Programımız da hızla ivme kazandı ve programın olumlu katkılarını bu çeyrekte finansal sonuçlarımızda görmeye başladık. Toplam 6 milyar Euro tutarındaki yıllıklandırılmış verimlilik hedefimizin en az yüzde 40’ını bu yılın sonuna kadar hayata geçirme yolunda ilerliyoruz. Bu gelişmeler doğrultusunda 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerimizi ve 2027 yılında pozitif endüstriyel serbest nakit akışına ulaşma öngörümüzü koruyoruz.”

İlk dokuz ayda gelirler yüzde 7 büyüdü

Stellantis, 2026 yılının ilk dokuz ayında da finansal performansında iyileşme kaydetti. Şirketin ocak-eylül dönemindeki net gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 119,2 milyar Euro’ya ulaştı. Geçen yılın ilk dokuz ayında 6,8 milyar Euro net zarar açıklayan Stellantis, 2026 yılının aynı döneminde 217 milyon Euro net kâr elde etti. Şirketin düzeltilmiş faaliyet kârı, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemindeki 630 milyon Euro seviyesinden yaklaşık 2 milyar Euro’ya yükselirken düzeltilmiş faaliyet kâr marjı da yüzde 0,6’dan yüzde 1,7’ye çıktı. Aynı dönemde konsolide sevkiyatlar yüzde 7 artışla 4 milyon 244 bin adede ulaştı.

Avrupa’da elektrikli otomobil satışları yüzde 65 arttı

Stellantis’in üçüncü çeyrek sonuçlarında Avrupa pazarındaki elektrikli araç performansı dikkat çekti. Şirketin EU30 pazarındaki batarya elektrikli binek otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış gösterdi. Leapmotor satışlarının da dahil edilmesiyle büyüme oranı yüzde 93’e ulaştı.

Aynı dönemde batarya elektrikli hafif ticari araç satışları yüzde 46 yükseldi. Stellantis’in EU30 pazarındaki toplam satışları yüzde 1 artarken Leapmotor dahil büyüme yüzde 6 olarak gerçekleşti. Şirketin bölgedeki pazar payı yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşirken Leapmotor dahil pazar payı yüzde 15,6’ya ulaştı. Avrupa’daki büyümede FIAT Pandina, FIAT 500 Hybrid, FIAT Grande Panda, Citroën C3 ve C3 Aircross, Peugeot 208, Jeep Compass ve Opel/Vauxhall Frontera gibi modeller etkili oldu. Stellantis, hafif ticari araç segmentindeki güçlü konumunu da koruyarak EU30 pazarında yüzde 26,9 pay elde etti. Şirket, Pro One Smart Car Compact Van ile hafif ticari araç ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor.

Stellantis’in Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki üçüncü çeyrek sonuçlarında Türkiye pazarındaki gelişmeler de önemli rol oynadı. Bölgede satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalırken net gelirler 1,7 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Stellantis, bölgedeki satış ve gelir gerilemesine rağmen düzeltilmiş faaliyet kâr marjını geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 13,2 seviyesinden yüzde 14,6’ya yükseltti. Şirket, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 21,8 payla bölgenin ikinci büyük üretici grubu konumunda yer aldı.

Kuzey Amerika’da Ram markası büyümeye öncülük etti

Stellantis’in Kuzey Amerika performansında Ram markasının büyümesi öne çıktı. Üçüncü çeyrekte Ram markasının bölgesel satışları yüzde 30 artarken Ram 1500 modelinin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 yükseldi. Dodge Durango yüzde 14, Chrysler Pacifica ise yüzde 6 satış artışı kaydetti. Stellantis’in Kuzey Amerika pazar payı, geçen yılın aynı dönemine göre 10 baz puan artarak yüzde 7,5 seviyesine ulaştı. ABD’de Stellantis satışları yüzde 0,3 gerilerken toplam pazarın yüzde 0,8 daralması, şirketin sektör ortalamasından daha iyi bir performans ortaya koymasını sağladı.

Stellantis, 2027’de pozitif nakit akışı hedefini koruyor

FaSTLAne 2030 stratejisi kapsamında kârlılık, operasyonel verimlilik, ürün geliştirme ve üretim kalitesi alanlarına odaklanan Stellantis, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini koruduğunu açıkladı. Şirket, yıl genelinde net gelirlerinde orta tek haneli oranda artış, düzeltilmiş faaliyet kâr marjında düşük tek haneli seviyeler ve endüstriyel serbest nakit akışında geçen yıla göre iyileşme öngörüyor.

Stellantis ayrıca 2027 yılında pozitif endüstriyel serbest nakit akışına ulaşmayı hedefliyor. Değer Yaratma Programı kapsamında elde edilen tasarrufların yılın son çeyreğinde hızlanması beklenirken şirket, dördüncü çeyrekte yüz milyonlarca Euro seviyesinde verimlilik katkısı öngörüyor. Bu katkının üçüncü çeyrekte elde edilen seviyenin yaklaşık iki katına ulaşması hedefleniyor. Stellantis, talebe uygun üretim planlaması, maliyet yönetimi, yeni ürün yatırımları ve operasyonel verimlilik çalışmalarını FaSTLAne 2030 stratejisinin temel öncelikleri arasında konumlandırmaya devam ediyor.