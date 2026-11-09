10 Kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın EFT ve havale yapılacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anılacak. 10 Kasım 2026 Salı günü öncesinde bankalarda işlem yapmayı planlayan vatandaşlar, şubelerin çalışma durumunu araştırmaya başladı.
Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar saat kaça kadar hizmet verecek, EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilebilecek mi?
1 10 Kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım'da bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. 10 Kasım resmi tatil kapsamında yer almıyor.
Bu nedenle banka şubeleri normal çalışma saatlerinde açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2 10 Kasım'da EFT ve havale yapılacak mı?
10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil olmadığı için bankalarda EFT ve havale işlemleri normal şekilde gerçekleştirilebilecek. Banka şubeleri mesai saatleri içinde hizmet vermeye devam ederken, EFT işlemleri de bankaların belirlediği işlem saatleri kapsamında yapılabilecek.
Aynı banka hesapları arasındaki havale işlemleri ise mobil ve internet bankacılığı üzerinden günün her saatinde gerçekleştirilebilecek. Farklı bankalar arasındaki para transferlerinde FAST sistemi de 7 gün 24 saat kullanılabilecek.
3 10 Kasım'da bankalar saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
10 Kasım 2026 Salı günü bankalar normal mesai düzeninde hizmet verecek. Banka şubeleri genel olarak saat 09.00'da açılıp 17.00'de kapanırken, 12.30-13.30 saatleri arasında öğle arası uygulanıyor.
Çalışma saatleri bankaya ve şubeye göre farklılık gösterebiliyor.