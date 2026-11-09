10 Kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın EFT ve havale yapılacak mı?

10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil olmadığı için bankalarda EFT ve havale işlemleri normal şekilde gerçekleştirilebilecek. Banka şubeleri mesai saatleri içinde hizmet vermeye devam ederken, EFT işlemleri de bankaların belirlediği işlem saatleri kapsamında yapılabilecek.

Aynı banka hesapları arasındaki havale işlemleri ise mobil ve internet bankacılığı üzerinden günün her saatinde gerçekleştirilebilecek. Farklı bankalar arasındaki para transferlerinde FAST sistemi de 7 gün 24 saat kullanılabilecek.