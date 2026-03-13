Anket sonucu açıklandı: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,10 iken, bu anket döneminde yüzde 22,17 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,11 iken, bu anket döneminde yüzde 17,30 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçları, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlanarak elde edildi.

Faiz beklentisi ne oldu?

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,95 iken, bu anket döneminde yüzde 40 oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri de belli oldu

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,09 TL iken, bu anket döneminde 50,97 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,39 TL iken, bu anket döneminde 52,70TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentileri ne yönde?

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,3 oldu.