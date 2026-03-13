Binance'in kurucusu CZ artık Bill Gates'ten daha zengin

Bir buçuk yıl önce Changpeng Zhao hapisten yeni çıkmıştı.

2017'de kurduğu kripto para borsası Binance'e yönelik kapsamlı bir soruşturmanın ardından Zhao (kısaltması CZ ile daha iyi tanınıyor) etkili bir kara para aklama karşıtı programı sürdürmemekten suçlu bulundu ve 50 milyon dolarlık para cezası ödemeyi, CEO'luktan istifa etmeyi ve Kaliforniya'da dört ay hapis yatmayı kabul etti.

17 ayda ne kadar da çok şey değişti!

Forbes'un tahminlerine göre; CZ şu an her zamankinden daha zengin. Yıllık "Dünyanın Milyarderleri" listesinde net serveti geçen yıla göre 47 milyar dolar artarak 110 milyar dolara ulaştı. CZ, gezegendeki en zengin 17. kişi ve on iki haneli servete sahip sadece 20 kişiden biri. Bill Gates'ten bile daha zengin.

2023'te CEO'luk görevinden ayrılmasına rağmen, Zhao'nun servetinin özü ve net değerindeki artışın nedeni hala Binance diyebiliriz. Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan şirket hala yaklaşık %38 pazar payıyla dünyanın en büyük kripto para borsası ve yaklaşık 100 milyar dolar değerinde.

Kripto veri sağlayıcısı Artemis'in analisti Zheng Jie Lim, "Binance, 2024 ve 2025 yıllarında tahmini 16-17 milyar dolar gelir elde etti; bu, Coinbase'in 6,6 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık iki buçuk katı" diyor. Borsa, spot ve türev piyasalarında yılda 30 trilyon dolardan fazla işlem hacmi gerçekleştiriyor.

Trump'ın yeniden iktidara gelmesi etkili oldu

CZ'nin servetindeki bu artışın, görevdeyken kripto para yanlısı politikalar vaat eden ve kendi kripto para şirketlerine sahip olan Donald Trump'ın yeniden iktidara gelmesiyle aynı zamana denk gelmesi tesadüf değil . Geçtiğimiz Mart ayında Binance, Abu Dabi yatırım firması MGX'in şirkete yaptığı 2 milyar dolarlık yatırım karşılığında Trump ailesinin kripto para girişimi World Liberty Financial'ın 1 dolarlık stablecoin'ini ödeme olarak kabul etti. Bu, World Liberty'ye büyük bir ivme kazandırdı. Ekim ayında, sadece altı ay sonra, Trump, CZ'ye suçlarından dolayı tam bir af çıkardı. Zhao'nun geçen ay World Liberty tarafından düzenlenen Mar-a-Lago forumuna katılması ve böylece Amerika'nın iş çevrelerine yeniden girmesi şaşırtıcı değil. (Kasım ayında CZ hakkında "Onu tanımıyorum" diyen Trump, ikilinin iş bağları nedeniyle af çıkardığını reddetti.)

CZ kripto para dünyasının en zengin kişisi olmaya devam ediyor ve şu anda dünyanın en zengin insanlarından biri. Özellikle dikkat çekici olan, yıllarca dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates'i geride bırakması. Gates'in net serveti, büyük hayırsever bağışları ve 2021'de Melinda French Gates'ten boşanması nedeniyle tahmini 108 milyar dolara düştü . Şu anda dünya genelinde 19. sırada yer alıyor; CZ'nin iki sıra ve 2 milyar dolar altında.