Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez bir önceki Türkiye rekorunun da Asyaport'ta kırıldığını, son operasyonda bir önceki rekordan 6 bin TEU daha fazla elleçleme gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Türkiye rekorlarının Asyaport'a ait olmasının yanı sıra son operasyon başarısı bizi bir Türk limanı olarak dünya kıyaslamasında ön sıralara taşımıştır. Dünyada binlerce liman arasında bir gemi uğrağında gerçekleştirilen bu yüksek rakam ülkemiz adına sevindiricidir." dedi.