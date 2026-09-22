Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulunun Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda İstanbul ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

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Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 4 şüpheli tutuklanmış, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek. Suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır."