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Tüketici güveninde yükseliş: Eylül ayında 91,9 seviyesine çıktı

Tüketici güven endeksi eylül ayında yükseliş kaydetti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış göstererek 91,9 seviyesine çıktı.

Ekonomist
Ekonomist
Tüketici güveninde yükseliş: Eylül ayında 91,9 seviyesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 90,8 iken Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu.

Tüketici güveninde yükseliş: Eylül ayında 91,9 seviyesine çıktı-1

Alt endekslerde farklı seyir

Alt endekslerde, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi aylık bazda yüzde 3,6 yükselerek 105,1'den 108,8'e çıktı. 

Aynı döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,6'lık artışla 93,7'ye, genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,5 yükselerek 89,8'e ulaştı. 

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu ölçen endeks ise yüzde 0,1 azalışla 75,4'ten 75,3'e geriledi.

Tüketici güveninde yükseliş: Eylül ayında 91,9 seviyesine çıktı-2
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