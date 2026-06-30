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Bakan Yumaklı açıkladı: Restoranlarda şeffaf menü uygulaması zorunlu oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Yarından itibaren işletmeler, ürünlerin kalori değeri, alerjen bilgileri ve içerik listesini menülerde açık şekilde gösterecek.

Ekonomist
Ekonomist
Bakan Yumaklı açıkladı: Restoranlarda şeffaf menü uygulaması zorunlu oldu

Kafe ve restoranlarda tüketicileri yakından ilgilendiren yeni uygulama yarın itibarıyla hayata geçiyor. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak çalışması kapsamında şeffaf menü uygulaması zorunlu hale gelirken, müşteriler sipariş vermeden önce ürünlerin içeriği, alerjen bilgileri ve kalori değerlerini menüler, dijital ekranlar veya QR kodlar üzerinden görebilecek.

Bakan Yumaklı: Uygulama zorunlu oldu

Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getirdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde." dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları söyledi:

" Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz.

Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz.

Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde."

Amaç bilinçli tüketimi artırmak

Yeni uygulamayla tüketicilerin özellikle gıda alerjileri, özel beslenme tercihleri ve kalori takibi konusunda daha bilinçli karar verebilmesi hedefleniyor. Düzenleme sayesinde restoran ve kafalarda sunulan ürünlerin içerikleri daha şeffaf hale gelirken, tüketicilerin sipariş öncesinde detaylı bilgiye kolayca ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Etiketler
menü restoran şeffaf menü kalori alerjen kafe menü uygulaması Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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