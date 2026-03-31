Bakanlık açıkladı: Dış borç ve kamu net borç stoku belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin Hazine garantili dış borç stoku 31 Aralık 2025 itibarıyla 19,1 milyar dolar olarak kaydedilirken, kamu net borç stoku 8 trilyon 564 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2025 itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 14 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,8 oldu.

Kamu net borç stoku 8 trilyon 564 TL oldu

Kamu net borç stoku ise 8 trilyon 564 milyar lira olarak hesaplanırken stokun milli gelire oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

Hazine garantili dış borç stoku da 19,1 milyar dolar olarak tespit edildi.

