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Astor Enerji’den 72 milyon dolarlık yeni sözleşme

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), ABD’de yerleşik bir firma ile güç transformatörü tedarikine yönelik 71,98 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Astor Enerji’den 72 milyon dolarlık yeni sözleşme

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile Amerika’da yerleşik bir firma arasında yeni iş ilişkisi kurulduğu bildirildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Amerika'da yerleşik bir firma arasında, büyüklükleri 132 MVA ile 220 MVA arasında değişen güç transformatörlerinin tedariğine yönelik olarak 71.982.000,00 USD (Yetmiş bir milyon dokuz yüz seksen iki bin Amerikan Doları) (TCMB Döviz Alış Kuru: 46,0144 üzerinden 3.312.208.540,80 TL) tutarında bir sözleşme 08.06.2026 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapılan sözleşmelerin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %9,39 dur.

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