Yollardan geçen devasa çelik: Gece yarısı kasabadan ne geçti?

Milyonlarca eve temiz enerji sağlamayı hedefleyen Snowy 2.0 projesi, yerin altına inmeden önce yollarda kendini gösterdi. Dev tünel kazma makinesi Monica'nın en önemli parçası, 152 tekerlekli devasa bir taşıma sistemiyle Cooma kasabasından geçti. Bu taşıma aracı bir kamyondan ziyade, hareket eden bir şantiyeyi andırıyordu.

Taşınan parça, makinenin en önünde yer alan ve kayaçları parçalayan 137 ton ağırlığındaki orta kesici bölümdü. Genişliği ise yaklaşık 7 metreyi buluyordu.

Yetkililer bu taşımayı sadece bir gövde gösterisi için yapmadı. Bu operasyon, Snowy 2.0 hidroelektrik projesi için dağları delecek olan Monica’yı montaj alanına ulaştırmanın en kritik adımıydı.

Geleceğin enerji depolama projesi yer altına girmeden önce nasıl mı görünüyor? Bazen gece yarısı kasabanın içinden yavaşça geçen dev bir çelik kütle gibi görünüyor.

Gece yarısı operasyonu

Şirket, bu dev parçayı Ekim 2025'te bir çarşamba gecesi Cooma kasabasından geçirdi. Yaklaşık 73 metre uzunluğundaki bu devasa konvoy, ana caddeden ilerleyerek otoyola ulaştı.

Çevredeki insanlar için bu an tam anlamıyla kaldırıp kafayı bakılacak bir manzaraydı. Büyük altyapı projeleri genelde şantiye çitlerinin arkasında ya da yerin derinliklerinde kalır. Ancak bu taşıma, projeyi kısa süreliğine de olsa yerel dükkanların ve günlük trafiğin tam önüne getirdi.

Kesici kafa ne işe yarar?

Tünel kazma makinelerini hareket eden birer yer altı fabrikası gibi düşünebilirsin. Kesici kafa, makinenin en önünde dönen ve toprağı, kayayı parçalayan dev bir matkap ucu görevi görür. Makinenin geri kalanı ise arkadan tüneli destekler.

İşte bu yüzden taşınan parça büyük önem taşıyor. Kesici kafa olmadan Monica dağları delemezdi. Dikkatli bir taşıma planı olmasaydı, makine bu uzak şantiyeye asla ulaşamazdı. Olay bu kadar basit.

Dev matkabı neden böldüler?

Kesici kafa tek parça halinde taşınamayacak kadar büyüktü. Bu yüzden mühendisler parçayı beş bölüme ayırdı. Kasabadan geçen orta kısım bu parçalardan sadece biriydi ama bu parça bile aylarca süren güvenli lojistik planlaması gerektirdi.

Limanlardan şantiyeye sadece bu makine için 140'tan fazla büyük sevkiyat yapıldı. Çünkü bu makineleri şantiyeye tek parça halinde bırakmıyorlar. Parçalar parça parça geliyor, ekipler de motorları, kalkanları ve destek ünitelerini yerinde birleştiriyor. Yani ortada bir sinema büyüsü değil, tamamen sabırlı ve pratik bir mühendislik var.