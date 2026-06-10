Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu: İstanbul Havalimanı ilk 5'te yer aldı

Yolcu hakları alanında faaliyet gösteren AirHelp, 2026 yılı için Avrupa'nın en iyi havalimanları araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmada, havalimanlarını zamanında kalkış ve varış performansı, sunduğu imkanlar ve genel yolcu deneyimi kriterlerine göre değerlendirildi. Değerlendirmeler 68 ülkeden yolcuların yaptığı yaklaşık 14 bin 300 havalimanı puanlamasına dayandırıldı.
Açıklanan listede ilk 5'te İstanbul Havalimanı da yer aldı.
İşte Avrupa'nın en iyi ve en kötü havalimanları...
1 Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu
Araştırma sonuçlarına göre Avrupa'nın en iyi ilk beş havalimanı...
2 1- Bodo Havalimanı (Norveç)
Bodo Havalimanı, zamanında kalkış/varış değerlendirmesinde 8,7 dakiklik puanı aldı. Ayrıca, yolcu deneyiminde 7,6, tesis ve konfor kategorisinde ise 7,0 puan elde etti.
3 2- Billund Havalimanı (Hollanda)
Danimarka'daki Billund Havalimanı listenin ikinci sırasında kendine yer buldu. 8,1'lik dakiklik puanının yanı sıra yolcu deneyiminde 8,7, tesis ve konforda ise 7,7 puan aldı.
4 3- Bilbao Havalimanı (İspanya)
Bilbao Havalimanı dakiklikte 8,4, yolcu deneyiminde 8,0 ve tesis-konfor kategorisinde 7,0 puan aldı.
6 5- İstanbul Havalimanı (Türkiye)
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyi beşinci havalimanı olarak kayıtlara geçti. Dünya sıralamasında ise 29'uncu oldu.
7 Avrupa'nın en kötü havalimanları hangileri oldu?
Öte yandan araştırmada Avrupa'nın en kötü havalimanları da listelendi. İşte Avrupa'nın en kötü havalimanları listesi...