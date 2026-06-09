OpenAI, halka arz (IPO) için gizli bir şekilde ön başvuru yaptı. Bu hamle, şirketi yakın tarihin en çok beklenen piyasa çıkışlarından birine hazırlarken, erken aşama yatırımcıları için de devasa bir kazanç kapısı aralıyor.

Bu karar, OpenAI'ın en büyük rakibi Anthropic'in halka açılma planlarını duyurmasının hemen ardından ve SpaceX'in planlanan Cuma günkü halka arz açıklamasının öncesinde geldi. Bu üç şirketin borsaya kote olmasının, yüz milyarlarca dolarlık devasa satışları tetiklemesi bekleniyor. Süreç, hem bireysel yatırımcılara en popüler yapay zeka girişimlerine ortak olma fırsatı sunacak hem de piyasanın yapay zeka firmalarına olan iştahı için büyük bir sınav olacak.

CNN'de yer alan habere göre; OpenAI, zamanlama konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirtti. Başvuru gizli yapıldığı için şirketin kaç adet hisse satmayı planladığı veya hisse başına hedef fiyatın ne olduğu henüz net değil.

Şirket, kendi haber merkezinde paylaştığı bir gönderide, "Özel bir şirket olarak yapılması muhtemelen daha kolay olan bazı planlarımız var, bu yüzden halka arz süreci biraz zaman alabilir" ifadesini kullandı. Ancak borsa hamlesinin, "eğer en doğrusu bu olacaksa, bize daha erken halka açılma seçeneği sunduğunu" da ekledi.

Halka açık bir şirkete dönüşmek, OpenAI altyapı ve bilgi işlem kaynaklarına milyarlarca dolar akıtırken Wall Street'e şirketin finansal durumunu yakından inceleme şansı verecek. Yatırımcılar, teknoloji hisselerindeki son yükselişin aşırıya kaçıp kaçmadığını sorgulayarak geçtiğimiz hafta teknoloji hisselerini elden çıkarmıştı.

OpenAI, Mart ayında topladığı 122 milyar dolarlık fonun ardından en son 852 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı; ancak bu devasa değerlemeyi karşılayacak nakit akışını üretebileceğini kanıtlama baskısı altında.

Abone sayısını 122 milyona çıkarmayı hedefliyor

OpenAI’ın Finans Direktörü (CFO) Sarah Friar, geçtiğimiz Kasım ayında ABD hükümetinin şirketin çip ve veri merkezlerine yönelik devasa harcamalarına "arka çıkması" gerektiğini ima eden açıklamalarıyla dikkat çekmiş, daha sonra bu sözlerini geri almıştı.

Şirket, popüler sohbet robotu ve amiral gemisi ürünü olan ChatGPT’den gelir elde etme yollarını geçtiğimiz yıl genişletti. Bu kapsamda 8 dolarlık daha ucuz bir abonelik paketi başlattı ve platforma reklam entegre etti. The Information’ın Nisan ayındaki haberine göre, OpenAI bu ucuz plan sayesinde abone sayısını bu yıl 122 milyona çıkarmayı hedefliyor ve reklamların 2030 yılına kadar en büyük gelir kaynağı olacağını öngörüyor.

OpenAI ayrıca geçtiğimiz yıl boyunca sadece ChatGPT’den ibaret olmadığını kanıtlamaya çalıştı. Bir web tarayıcısı piyasaya sürdü, tüketici elektroniği donanımları geliştirmeyi planladığını duyurdu, kullanıcının bilgisayarında kod yazabilen ve uygulamaları yönetebilen bir yapay zeka ajanı tanıttı; ayrıca hükümet, sağlık ve finans sektörlerinde kullanılmak üzere özel yapay zeka araçları ve programları geliştirdi.

Şirket yakın zamanda mahkemede de önemli bir zafer kazandı; Elon Musk’ın OpenAI’a karşı açtığı dava, zamanaşımı nedeniyle reddedildi. Eğer bu dava Musk’ın lehine sonuçlansaydı, tam da halka arz öncesinde OpenAI yönetiminde büyük bir sarsıntıya yol açabilirdi.

En büyük rakibi Anthropic

Yine de OpenAI’ın halka arz yolu tamamen pürüzsüz değil. Şirket, en büyük rakipleri Anthropic ve Google’ın tırmanan rekabetiyle mücadele ediyor. Bunun yanı sıra ChatGPT’nin bazı silahlı saldırılarda ve intiharlarda rolü olduğunu iddia eden davalarla ve genel olarak tüketicilerin yapay zekaya yönelik gösterdiği tepkiyle karşı karşıya.

Hatırlanacağı üzere 2023 yılında, CEO Sam Altman'ın kısa süreliğine görevden alınmasının ardından şirket neredeyse büyük bir kaosa sürükleniyordu.

Diğer taraftan Anthropic'in değerlemesi, Mayıs ayındaki yatırım turuyla OpenAI’ı geride bırakarak 965 milyar dolara ulaştı. Bu durum, yapay zeka araçlarına büyük bütçeler ayıran tüketicileri ve işletmeleri kapmak için yarışan iki firma arasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne seriyor.