Bir şirketten 815,5 milyon TL’lik satış sözleşmesi

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) tarafından KAP’a yapılan açıklamalarda, şirketin hem yurt içi yerleşik bayileriyle hem de doğu Balkan ülkelerinde merkezi bulunan bir firmayla yeni satış sözleşmeleri imzaladığı bildirildi.

Şirketin yurt içi yerleşik bayileriyle “Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi” çalışması kapsamında imzaladığı satış sözleşmelerinin toplam tutarı 570.392.836,50 TL + KDV oldu. Söz konusu tutarın, 46,12 TL dolar kuru üzerinden 12.367.581 dolar + KDV karşılığına denk geldiği belirtildi.

Alves Kablo ayrıca, doğu Balkan ülkelerinde merkezi bulunan bir firma ile “Bakır iletkenli enerji kabloları” satış sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmenin toplam değerinin 245.149.829 TL olduğu, tutarın 46,12 TL dolar kuru üzerinden 5.315.477,64 dolar karşılığına denk geldiği açıklandı.

Böylece şirketin aynı gün duyurduğu iki yeni iş ilişkisinin toplam büyüklüğü 815.542.665,50 TL seviyesine ulaştı.

Şirketin KAP’a gönderdiği iki açıklama şu şekilde:

-Firmamız, doğu Balkan ülkelerinde merkezi bulunan bir firma ile "Bakır iletkenli enerji kabloları" satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmelerin toplam değeri 245.149.829,00 TL (5.315.477,64 USD Kur: 46,12)'dir.

-Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 570.392.836,50 TL + KDV ( Usd Kuru :46.12 ₺ ile 12.367.581,00 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır.