Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) paylarının fiyatında düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Açıklamaya göre, İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) paylarında, şirketin %100 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi. Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, IHLAS payları için bölünme sonrası teorik fiyatın 1,45 TL olduğu belirtildi. Teorik fiyatın, fiyat adımına yuvarlanmadığı kaydedildi.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)



• %100 Bedelli Sermaye Artırımı

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,45 TL