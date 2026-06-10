Avustralya'yı yiyen kurbağalar: Doğa mühendisliği nasıl elimizde patladı?

Avustralya’nın iç bölgelerinde hava genelde hareketsizdir; sıcaklık günlerce toprağın üzerine çöker ve zaman çok yavaş akar. İşte bu zorlu coğrafyada, yaklaşık yüz yıl önce doğaya bırakılan bir canlı, kendi sınırlarını baştan yazıyor.

Kara kurbağaları (cane toad), aslında bilimsel bir iyimserlik ve tarımsal zorunluluk nedeniyle, çok net bir görev için adaya geldi. Ancak planlar evdeki hesaba uymadı. Kurbağalar durmaksızın yayıldı; su birikintilerini, yol kenarındaki hendekleri, bahçeleri ve buldukları her yeri istila etti. Bu süreçte hayvanlar fiziksel olarak da değişti. Daha sert koşullarda hayatta kalabilmek için bacakları uzadı, hızları arttı ve daha dayanıklı hale geldiler.