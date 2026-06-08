Küresel iyimserlik borsaya yansıdı: BIST 100 günü artıda tamamladı

Borsa İstanbul'da yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde alım ağırlıklı bir seyir izledi. Gün içinde 13.580 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, özellikle bankacılık sektöründeki güçlü yükselişin etkisiyle toparlanarak günü yüzde 1,22 değer kazancıyla 13.860,59 puandan kapattı.

Bankacılık hisseleri yükselişe öncülük etti

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 166,41 puan artış kaydederken toplam işlem hacmi 171,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,61 yükselerek günün en güçlü sektörlerinden biri olurken, holding endeksi ise yüzde 1,04 değer kazandı.

En çok finansal kiralama kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 5,59 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü. Günün en fazla değer kaybeden sektörü ise yüzde 3,88 düşüş yaşayan spor endeksi oldu.

Küresel piyasalardaki iyimserlik etkili oldu

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da hafta sonu artan gerilimin hafiflediğine yönelik işaretler ve teknoloji ile çip şirketlerinde görülen toparlanma, risk iştahını artırdı. Bu olumlu hava Borsa İstanbul'a da yansıdı.

BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 13.580,41 seviyesini gördü. Ancak özellikle bankacılık hisselerine gelen güçlü alımlar sayesinde kayıplarını telafi ederek günü pozitif bölgede tamamladı.

Analistler hangi seviyeleri izliyor?

Piyasa uzmanları, yurt içinde yarın önemli bir veri akışının bulunmadığını belirtirken, yurt dışında Almanya'nın dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri ile ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan ise analistler, BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puan seviyelerini direnç, 13.700 ve 13.600 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.