Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte haftanın bilançosu

Piyasalarda bu hafta yatırım araçlarının performansı netleşirken, yatırımcısına en çok kazandıran araçlar da belli oldu.

Buna göre BIST 100 endeksi, en düşük 10.759,56 puanı ve en yüksek 11.294,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,22 altında 10.759,56 puandan tamamladı.

Altında düşüş

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,18 azalışla 6 bin 295 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 azalışla 41 bin 180 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,71 azalışla 10 bin 340 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,48 artışla 49,9460 liraya çıkarken, avro yüzde 0,10 azalışla 55,7220 liraya geriledi.

Para Piyasası Fonu en çok kazandıran yatırım fonu oldu

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, emeklilik fonları yüzde 0,24 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,52 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.