Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 artarak 1 trilyon 353 milyar 593 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 28,6 artışla 1 trilyon 329 milyar 226 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,1 yükselerek 2 trilyon 774 milyar 838 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 41,9 artarak 2 trilyon 965 milyar 15 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, şubatta 24 milyar 366 milyon lira fazla, ocak-şubat döneminde de 190 milyar 177 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat 2025'te 1 trilyon 33 milyar 517 milyon lira iken bu yılın şubat ayında yüzde 28,6 artışla 1 trilyon 329 milyar 226 milyon liraya yükseldi. Böylece 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin yüzde 7'si kullanılmış oldu.

Faiz dışı dengede geçen yıl şubatta 170 milyar 403 milyon lira açık, bu yılın aynı ayında 208 milyar 62 milyon lira fazla oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 artarak 1 trilyon 145 milyar 531 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025'in aynı ayında yüzde 7 iken geçen ay yüzde 7,1 olarak hesaplandı.

Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 390 milyar 195 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,6 artışla 50 milyar 258 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 8,4'ü kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 6,7'si harcandı. Şubatta, yüzde 39,1 artışla 83 milyar 613 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 artarak 547 milyar 925 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanıldı.

Şubatta 42 milyar 98 milyon lira sermaye gideri yapılırken sermaye transferi 2 milyar 822 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri ise 28 milyar 621 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 artışla 183 milyar 696 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri



Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın şubat ayında 723 milyar 425 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 87,1 artarak 1 trilyon 353 milyar 593 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 5,7 iken geçen ay yüzde 8,3 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2025'in şubat ayına göre yüzde 91,8 artarak 1 trilyon 121 milyar 978 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 5,3 iken geçen ay yüzde 8,1 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 89 artarak 183 milyar 730 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 26 milyar 325 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 21 milyar 560 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla şubatta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 67,5, kurumlar vergisi yüzde 3 bin 349,8, özel tüketim vergisi yüzde 21,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 29,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 34,4, damga vergisi yüzde 59,1, harçlar yüzde 213,1, diğer vergiler tahsilatı yüzde 51,2 artarken dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 66 azaldı.

Ocak-şubat dönemi gerçekleşmeleri



Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak-Şubat 2025 döneminde 2 trilyon 89 milyar 859 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 41,9 artışla 2 trilyon 965 milyar 15 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin yüzde 15,6'sı kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,1 artarak 2 trilyon 324 milyar 903 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, söz konusu dönemde yüzde 39,8 artışla 892 milyar 490 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 18,2'si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,6 artarak 110 milyar 996 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 18,5'i kullanılmış oldu.

Ocak-şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin, yüzde 12,1'i harcandı. Bu dönemde yüzde 42,3 yükselişle 151 milyar 516 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler yüzde 31,1 artarak 1 trilyon 61 milyar 567 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin yüzde 15,5'i kullanıldı.

Söz konusu dönemde 60 milyar 548 milyon lira sermaye gideri, 3 milyar 274 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 44 milyar 512 milyon lira olarak hesaplandı.

Faiz giderleri yüzde 111,5 artarak 640 milyar 112 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise geçen yılın ocak-şubat döneminde 1 trilyon 640 milyar 508 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 69,1 artışla 2 trilyon 774 milyar 838 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-şubat dönemi gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 12,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 17,1'e yükseldi.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-şubat dönemine göre yüzde 67,2 artarak 2 trilyon 303 milyar 196 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 94,6 artarak 391 milyar 731 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 52 milyar 280 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 27 milyar 631 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 69,8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 27,5, özel tüketim vergisi yüzde 24,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 33,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 26,3, damga vergisi yüzde 54, harçlar yüzde 83,2, diğer vergi gelirleri yüzde 32,9 ve kurumlar vergisi yüzde 1963,4 arttı.