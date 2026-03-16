Arefe günü kargolar, noterler, bankalar, sağlık ocakları açık mı?

Ramazan Bayramı’nın habercisi olan arefe günü için geri sayım başladı. Arefe bu yıl 19 Mart 2026 Perşembe günü. Bayram öncesinde resmi işlemlerini tamamlamak ve son hazırlıklarını bitirmek isteyenler için arefe günü çalışma saatleri büyük önem taşıyor. İşte 19 Mart Arefe günü kamu kurumları, bankalar ve tatil takvimine dair merak edilen tüm detaylar:
Arefe Günü Çalışma Saatleri ve Tatil Durumu
Resmi tatil mevzuatına göre dini bayramların arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda çalışma düzeni şu şekilde olacaktır:
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve nüfus müdürlükleri gibi tüm kamu kurumları sabah mesaisine başlayacak, ancak saat 13.00 itibarıyla bayram tatiline girecektir.
Bankalar: Tüm banka şubeleri öğle saatine kadar (genellikle 09.00 - 12.30) hizmet verecek. Öğleden sonraki EFT ve Havale işlemleri bir sonraki iş günü olan 23 Mart Pazartesi'ye sarkabilir.
Hastaneler ve Eczaneler: Sağlık ocakları (ASM) ve hastane poliklinikleri öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra ve bayram boyunca sadece hastanelerin acil servisleri ile nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
Kargo Şirketleri: Çoğu kargo firması arefe günü öğlene kadar teslimat ve alım yapmaktadır. Öğleden sonra şubeler kapanacaktır.
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
Bu yıl bayramın hafta sonu ile birleşmesi, toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci oluşturuyor:
19 Mart Perşembe: Arefe Günü (Yarım Gün Tatil)
20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün (Resmi Tatil)
21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün (Resmi Tatil)
22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün (Resmi Tatil)
23 Mart Pazartesi: İş Başı