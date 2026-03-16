EKYS 2026 ne zaman açıklanacak? EKYS soru ve cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-MEB EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı), dün (15 Mart 2026 Pazar) gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından adayların heyecanla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarı süreci de başladı.
EKYS Soru ve Cevaplara Erişim
Adaylar İçin: Sınava giren adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Sorular sistemde yalnızca 10 gün (25 Mart 2026 saat 23.59'a kadar) görünür kalacaktır.
Kamuoyu İçin: Sınav sorularının %10'luk kısmı genel erişime açılmış olup ÖSYM'nin resmi sitesinden incelenebilir.
Baraj Puanı ve Hesaplama
60 Puan Sınırı: EKYS'de başarılı sayılmak ve tercih yapabilmek için adayların 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.
Net Hesabı: Sınavda toplam 80 soru bulunmaktadır ve her bir sorunun değeri 1,25 puandır. Bu durumda 60 puan barajını geçmek için en az 48 doğru yapmanız yeterlidir.
Yanlışlar Doğruyu Götürmez: Bu sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemediği için adayların tüm soruları işaretlemesi puan açısından avantajlıdır.
EKYS Sonuçlar ve Atama Takvimi
Sonuç Tarihi: ÖSYM takvimine göre 2026-MEB EKYS sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
Yönetici Atama Süreci: Yazılı sınavdan 60 ve üzeri alan adaylar, mülakat ve tercih aşamasına geçmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan taslak takvime göre tercih başvurularının Haziran ayı sonunda alınması bekleniyor.