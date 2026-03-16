EKYS 2026 ne zaman açıklanacak? EKYS soru ve cevapları yayınlandı mı?

Baraj Puanı ve Hesaplama

60 Puan Sınırı: EKYS'de başarılı sayılmak ve tercih yapabilmek için adayların 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.

Net Hesabı: Sınavda toplam 80 soru bulunmaktadır ve her bir sorunun değeri 1,25 puandır. Bu durumda 60 puan barajını geçmek için en az 48 doğru yapmanız yeterlidir.

Yanlışlar Doğruyu Götürmez: Bu sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemediği için adayların tüm soruları işaretlemesi puan açısından avantajlıdır.