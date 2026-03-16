Bayramda çalışacaklar dikkat! Bayram mesaisi nasıl hesaplanır, ne kadar ücret alınır?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, özellikle hizmet ve imalat gibi sektörlerde mesaiye devam edecek çalışanlar için bayram mesaisi ücret hesaplama konusu araştırmaya başlandı. 19 Mart Arife günü ile başlayıp 22 Mart’a kadar sürecek olan bayram tatili döneminde çalışanlar, "Bayramda çalışan ne kadar mesai ücreti alacak?" ve "2026 bayram mesai ücreti nasıl hesaplanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte mevzuata göre bayram mesaisi hesaplama ve alınması gereken mesai ücreti...
1 Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor?
Yasal düzenlemelere göre resmi ve dini bayram günlerinde çalışan personele ek ödeme yapılması gerekiyor.
Resmi ve dini bayram günlerinde yapılan çalışmalar karşılığında ödenen söz konusu ilave ücret bayram mesaisi olarak adlandırılıyor. Mesai ücreti günlük ücretin iki katı üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplamada çalışanın aylık brüt maaşı 30’a bölünerek günlük brüt kazanç bulunuyor. Elde edilen günlük brüt ücretin iki katı ise bayram mesai ücretini oluşturuyor.
2 Asgari ücretlinin bayram mesai ücreti ne kadar olacak?
Asgari ücretli bir çalışan için bayram mesai ücreti şöyle hesaplanıyor:
33.030 TL olan brüt asgari ücretin 30’a bölünmesiyle günlük ücret yaklaşık 1.101 TL oluyor.
Bayram mesaisi normal günlük ücretin iki katı üzerinden ödendiği için bayramda çalışan bir asgari ücretli, günlük ücretine ek olarak 1.101 TL daha alıyor.
Ramazan Bayramı tatili arife günü de dahil edildiğinde 3,5 gün süreceğinden, bayram boyunca çalışan bir personel toplamda yaklaşık 3 bin 853 TL ek mesai ücreti alabilecek.
3 Bayramın hafta sonuna denk gelmesi mesai ücretini artıracak mı?
Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi alınacak mesai ücretini daha da artırıyor. Buna göre, bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda ödenecek mesai ücreti yüzde 50 artarak 2,5 kat yevmiye üzerinden hesaplanıyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ödenecek mesai tutarı 4 bin 954 liraya kadar çıkabilecek.
4 Bayramda fazla mesai yapanlar ek ücret alır mı?
Bayram günlerinde belirlenen normal çalışma süresinin üzerinde çalışan personele ayrıca fazla mesai ödemesi de yapılıyor. Bu ödeme, bayramda uygulanan mesai ücretine yüzde 50 ilave edilerek hesaplanıyor.
5 Bayramda eksik süre çalışana tam ücret ödenir mi?
Çalışana bayram tatilinde kaç saat çalıştığına bakılmaksızın, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle normal çalışma süresini tamamlamayan bir işçi de tam günlük ücretini alabiliyor.
6 Bayram günlerinde çalışmak zorunlu mu?
İş Kanunu uyarınca çalışanlar resmi tatil günlerinde çalışmaya mecbur bırakılamaz. Bayram günlerinde görev yapılabilmesi için çalışanın onayı gerekir. Ancak iş sözleşmesinde bayram günlerinde çalışılabileceğine dair bir hüküm bulunuyorsa, işveren bu günlerde mesai talep edebilir.
7 Arife günü mesai ücreti nasıl hesaplanır?
Arife günlerinde resmi tatil uygulaması öğleden sonra başlıyor. Saat 13.00’e kadar yapılan çalışmalar normal mesai kapsamında kabul ediliyor ve çalışanlara standart günlük ücretleri ödeniyor.
Ancak bu saatten sonra da çalışılması halinde işverenin çalışanlara ayrıca mesai ücreti vermesi gerekiyor.
8 Bayram mesaisi yerine izin kullandırılabilir mi?
Çalışanlar, bayram mesaisi karşılığında ücret almayı tercih edebileceği gibi sonradan izin kullanmayı da seçebiliyor. Bu durum işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşmaya bağlı oluyor.
Böyle bir durumda bayram mesaisi için ayrıca ödeme yapılmıyor.