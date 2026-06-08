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Hazine tahvil ihalesiyle 13,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesiyle toplam 13 milyar 185,8 milyon lira borçlandı. İhalede kamudan gelen tekliflerin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarına da 2,6 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine tahvil ihalesiyle 13,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında düzenlediği tahvil ihalesinin sonuçlarını açıkladı. TÜFE'ye endeksli 4 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı kapsamında gerçekleştirilen ihalede Hazine, toplam 13 milyar 185,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,54, reel bileşik faiz yüzde 5,61 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 715 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 465 milyon lira, net satış 6 milyar 585,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 328,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede 13 milyar 185,8 milyon lira borçlandı.

 

Etiketler
hazine borçlanma
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