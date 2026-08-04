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SGK açıkladı: En düşük emekli aylığı farkı ödemelerinde tarih belli oldu

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan maaş farkı ödemelerine ilişkin tarih belli oldu. SGK, fark ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
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SGK açıkladı: En düşük emekli aylığı farkı ödemelerinde tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği en düşük emekli aylığı farkı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde yapılacağını duyurdu.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla 23 bin 552 TL'ye çıkarılmıştı.

Aylık fark ödemeleri 7 Ağustos Cuma günü yapılacak

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz"

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