SGK açıkladı: En düşük emekli aylığı farkı ödemelerinde tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği en düşük emekli aylığı farkı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde yapılacağını duyurdu.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla 23 bin 552 TL'ye çıkarılmıştı.

Aylık fark ödemeleri 7 Ağustos Cuma günü yapılacak

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz"