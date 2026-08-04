ARA
DOLAR
47,56
0,06%
DOLAR
EURO
54,77
0,06%
EURO
ALTIN
6076,35
0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Tarım arazilerinde yeni dönem: Bungalov ve bağ evi için arazi şartı değişti

Tarım arazilerinde yeni dönem: Bungalov ve bağ evi için arazi şartı değişti

Tarım arazilerinde inşa edilecek bungalov ve bağ evi tipi yapılara ilişkin kriterler değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle bu yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 dönümden 2 dönüme indirildi.

Ekonomist
Ekonomist
Tarım arazilerinde yeni dönem: Bungalov ve bağ evi için arazi şartı değişti

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, tarım arazilerinde bungalov ve bağ evi tipi yapıların yapımı için aranan asgari arazi büyüklüğü şartı 5 dönümden 2 dönüme indirildi.

1 Arazi büyüklüğünde değişikliğe gidildi

Arazi büyüklüğünde değişikliğe gidildi

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde yapılan revizyonla, tarımsal amaçlı yapıların kriterlerini içeren Ek-1'in 6.1 maddesindeki arazi büyüklüğü şartı değiştirildi.

Yeni düzenleme kapsamında bungalov ve bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için gerekli asgari arazi büyüklüğü 2 dönüm olarak belirlendi.

2 Önceki başvurular eski yönetmelik hükümlülükleri esas alınarak sonuçlandırılacak

Önceki başvurular eski yönetmelik hükümlülükleri esas alınarak sonuçlandırılacak

Yeni düzenlemede yer alan geçiş hükmüne göre, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan tarımsal amaçlı yapı ile tarım dışı kullanım başvuruları, eski yönetmelik hükümleri esas alınarak sonuçlandırılacak.

3 Eski düzenlemede hangi şartlar uygulanıyordu?

Eski düzenlemede hangi şartlar uygulanıyordu?

4 Nisan 2026 tarihli önceki düzenleme kapsamında, belirlenen büyüklükteki arazilerde taban alanı en fazla 30 metrekare olan bağ evlerinin yapılmasına izin veriliyordu.

4 Diğer teknik kriterlerde değişiklik yok

Diğer teknik kriterlerde değişiklik yok

Yönetmelik değişikliğiyle arazi büyüklüğü şartı düşürülürken, diğer teknik koşullar ise aynı şekilde korundu.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL