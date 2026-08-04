Tarım arazilerinde yeni dönem: Bungalov ve bağ evi için arazi şartı değişti

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, tarım arazilerinde bungalov ve bağ evi tipi yapıların yapımı için aranan asgari arazi büyüklüğü şartı 5 dönümden 2 dönüme indirildi.