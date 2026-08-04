Tarım arazilerinde yeni dönem: Bungalov ve bağ evi için arazi şartı değişti

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, tarım arazilerinde bungalov ve bağ evi tipi yapıların yapımı için aranan asgari arazi büyüklüğü şartı 5 dönümden 2 dönüme indirildi.
1 Arazi büyüklüğünde değişikliğe gidildi
Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde yapılan revizyonla, tarımsal amaçlı yapıların kriterlerini içeren Ek-1'in 6.1 maddesindeki arazi büyüklüğü şartı değiştirildi.
Yeni düzenleme kapsamında bungalov ve bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için gerekli asgari arazi büyüklüğü 2 dönüm olarak belirlendi.
2 Önceki başvurular eski yönetmelik hükümlülükleri esas alınarak sonuçlandırılacak
Yeni düzenlemede yer alan geçiş hükmüne göre, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan tarımsal amaçlı yapı ile tarım dışı kullanım başvuruları, eski yönetmelik hükümleri esas alınarak sonuçlandırılacak.
3 Eski düzenlemede hangi şartlar uygulanıyordu?
4 Nisan 2026 tarihli önceki düzenleme kapsamında, belirlenen büyüklükteki arazilerde taban alanı en fazla 30 metrekare olan bağ evlerinin yapılmasına izin veriliyordu.
4 Diğer teknik kriterlerde değişiklik yok
Yönetmelik değişikliğiyle arazi büyüklüğü şartı düşürülürken, diğer teknik koşullar ise aynı şekilde korundu.