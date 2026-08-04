Borsada işlem gören TürkTraktör'den bilanço değerlendirmesi var

TürkTraktör, 2026 yılının ilk yarıyılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

TürkTraktör, yılın ilk altı ayında toplam 10 bin 15 adet traktör üretirken, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 58’ini, ihracatının ise yüzde 74’ünü karşıladı. Şirket, aynı dönemde yurt içi pazara 3 bin 797 adet traktör satışı gerçekleştirirken, 6 bin 564 adet traktörü ihraç etti. New Holland ve Case IH markalarının toplam pazar payı haziran ayı sonu itibarıyla yüzde 41,8 olarak gerçekleşti.

2026 yılının ilk yarıyılında TürkTraktör’ün toplam cirosu 23 milyar 680 milyon TL olurken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 2,5, net zararı ise 669 milyon TL olarak kaydedildi. Pazar koşullarındaki zayıf seyir ve maliyet baskılarının devam ettiği dönemde şirket; fiyatlandırma disiplini, maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilik alanlarına odaklandı.

Türkiye traktör pazarı, 2025 yılında kaydedilen yüzde 36’lık daralmanın ardından 2026 yılının ilk yarıyılında da küçülmeye devam etti. Pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 oranında daraldı. Talepteki zayıflık, yüksek finansman giderleri ve artan girdi maliyetleri, sektörün ilk yarıyıl performansında belirleyici oldu.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türkiye traktör pazarında bir süredir devam eden daralma, 2026 yılının ilk yarıyılında da etkisini sürdürdü. Talepteki zayıflık ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler, sektör genelindeki satış adetlerini baskılamaya devam ediyor. TürkTraktör olarak bu dönemde New Holland ve Case IH markalarımızla toplam yüzde 41,8 pazar payına ulaşarak lider konumumuzu koruduk. Mevcut koşulları dikkatle takip ederken, fiyatlandırma disiplini, maliyet kontrolü ve hem şirketimizin hem de bayilerimizin işletme sermayesi yönetimi başta olmak üzere kritik alanlardaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Pazar koşullarına kısa vadeli değil, uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirten Séjourné, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yılın ilk yarıyılında Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 58’ini, ihracatın ise yüzde 74’ünü karşılamamız, üretim ve ihracattaki önemli konumumuzu ortaya koyuyor. Pazar koşullarına uyum sağlamak amacıyla uyguladığımız stok optimizasyonu doğrultusunda bayi stok seviyelerini azalttık. Zorlu koşullara rağmen çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermeye, bayi ve servis ağımızla sahadaki varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 2026 yılında tarımsal çıktıyı etkileyen güçlü yağışlarla birlikte çiftçilerimizin önceki yıla kıyasla daha güçlü bir hasada ulaştığını görüyoruz. İş makineleri alanındaki faaliyetlerimizi de planlarımız doğrultusunda yürütüyoruz. Yılın ikinci yarıyılında pazar dinamiklerini yakından izleyerek operasyonel verimliliğimizi ve maliyet yapımızı yönetmeye odaklanacağız. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye tarımına, üretime ve teknolojiye katkı sunmaya devam edeceğiz.”

