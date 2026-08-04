Togg Ağustos kampanyası başladı: Sıfır faiz ve ödemeler 3 ay sonra! İşte güncel fiyat listesi

Bireysel alıcılara yönelik finansman paketlerinde T10X V2 modeli için 800 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz imkânı sağlanırken aylık ödemeler 66 bin 667 TL olarak belirlendi. T10F V2 modeli tercih edildiğinde ise 1 milyon TL kredi için 12 ay vade ve %0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 TL taksit imkânı sunuluyor. Her iki modelin 4More versiyonlarında ise 1,5 milyon TL kredi için 10 ay vade ve sıfır faizle aylık 150 bin TL ödeme fırsatı bulunuyor. Daha uzun vadeli kredi tercih eden kullanıcılar için %2,95 faiz oranıyla farklı taksit seçenekleri sunuluyor. T10X ve T10F’in V1 modellerinde 1,3 milyon TL kredi 48 ay vade ile aylık 59 bin 653 TL, V2 modellerinde 1,7 milyon TL kredi 48 ay vade ile aylık 78 bin 008 TL, 4More modellerinde ise 1,5 milyon TL kredi 36 ay vade ile aylık 77 bin 527 TL taksit imkânıyla alınabiliyor.