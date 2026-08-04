Togg Ağustos kampanyası başladı: Sıfır faiz ve ödemeler 3 ay sonra! İşte güncel fiyat listesi

Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, Ağustos ayına özel yeni finansman kampanyasını başlattı. Sınırlı sayıda T10X ve T10F modelleri için geçerli olan kampanya kapsamında bireysel ve kurumsal kullanıcılara sıfır faizli kredi, 48 aya varan uzun vade seçenekleri ve 3 ay ödeme erteleme imkânı sunuluyor.
1 Togg T10X ve T10F güncel satış fiyatları
Kampanya ile birlikte Togg’un güncel fiyat listesi de belli oldu. Togg T10X modelinde V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 048 TL, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 TL, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin TL ve V2 4More Obsidiyen versiyonu 3 milyon 218 bin 137 TL’den satışa sunuluyor. Fastback gövde tipine sahip T10F modelinde ise V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 TL, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 TL, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 TL ve V2 4More seçeneği 3 milyon 217 bin 937 TL fiyat etiketiyle alıcı bekliyor.
2 Sıfır faizli finansman seçenekleri ve vade detayları
Bireysel alıcılara yönelik finansman paketlerinde T10X V2 modeli için 800 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz imkânı sağlanırken aylık ödemeler 66 bin 667 TL olarak belirlendi. T10F V2 modeli tercih edildiğinde ise 1 milyon TL kredi için 12 ay vade ve %0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 TL taksit imkânı sunuluyor. Her iki modelin 4More versiyonlarında ise 1,5 milyon TL kredi için 10 ay vade ve sıfır faizle aylık 150 bin TL ödeme fırsatı bulunuyor. Daha uzun vadeli kredi tercih eden kullanıcılar için %2,95 faiz oranıyla farklı taksit seçenekleri sunuluyor. T10X ve T10F’in V1 modellerinde 1,3 milyon TL kredi 48 ay vade ile aylık 59 bin 653 TL, V2 modellerinde 1,7 milyon TL kredi 48 ay vade ile aylık 78 bin 008 TL, 4More modellerinde ise 1,5 milyon TL kredi 36 ay vade ile aylık 77 bin 527 TL taksit imkânıyla alınabiliyor.
3 Kurumsal alımlara filo desteği ve anlaşmalı bankalar
Filo satın alımları yapacak kurumsal müşterilere özel olarak %100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme avantajı sağlanıyor. Uzun vadeli kredilerde sunulan 3 ay ödeme erteleme seçeneği ise Akbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, TEB, Garanti BBVA ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla kullanılabiliyor.
4 Togg T10F kredi ve taksit planı
Faizsiz Finansman (T10F V2): 1.000.000 TL kredi | 12 Ay Vade | %0 Faiz | Aylık 83.334 TL
Faizsiz Finansman (T10F 4More): 1.500.000 TL kredi | 10 Ay Vade | %0 Faiz | Aylık 150.000 TL
Uzun Vadeli Kredi (T10F V1): 1.300.000 TL kredi | 48 Ay Vade | %2,95 Faiz | Aylık 59.653 TL
Uzun Vadeli Kredi (T10F V2): 1.700.000 TL kredi | 48 Ay Vade | %2,95 Faiz | Aylık 78.008 TL
Uzun Vadeli Kredi (T10F 4More): 1.500.000 TL kredi | 36 Ay Vade | %2,95 Faiz | Aylık 77.527 TL
5 Togg T10X kredi ve taksit planı
Faizsiz Finansman (T10X V2): 800.000 TL kredi | 12 Ay Vade | %0 Faiz | Aylık 66.667 TL
Faizsiz Finansman (T10X 4More): 1.500.000 TL kredi | 10 Ay Vade | %0 Faiz | Aylık 150.000 TL
Uzun Vadeli Kredi (T10X V1): 1.300.000 TL kredi | 48 Ay Vade | %2,95 Faiz | Aylık 59.653 TL
Uzun Vadeli Kredi (T10X V2): 1.700.000 TL kredi | 48 Ay Vade | %2,95 Faiz | Aylık 78.008 TL
Uzun Vadeli Kredi (T10X 4More): 1.500.000 TL kredi | 36 Ay Vade | %2,95 Faiz | Aylık 77.527 TL