Memur emeklisi maaş farkı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı farkı nasıl hesaplanacak? İşte zamlı maaşlar ve fark tutarları

Temmuz ayında memur emeklilerine ödenecek enflasyon farkı tutarı netleşti. Maaşların ayın 15'inden itibaren zamlı ödenmesi nedeniyle 1-14 Temmuz dönemine ait yüzde 6,09'luk maaş farkı ayrıca hesaplara yatırılacak.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, memur emeklileri, dul ve yetimler için yapılacak maaş farkı ödemeleri kapsamında bazı hak sahiplerine 13 bin 500 liraya varan tutarlar ödenecek.
Peki, memur emeklilerinin maaş farkı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç lira maaş farkı alacak?
1 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|187636,68
|25368,5
|213005,16
|8520,2
|221525,36
|13490,9
|186717,62
|25244,2
|211961,84
|8478,5
|220440,32
|13424,8
|186476,52
|25211,6
|211688,15
|8467,5
|220155,68
|13407,5
|185932,51
|25138,1
|211070,58
|8442,8
|219513,41
|13368,4
|184549,80
|24951,1
|209500,93
|8380,0
|217880,97
|13269,0
|183797,66
|24849,4
|208647,10
|8345,9
|216992,98
|13214,9
|182299,55
|24646,9
|206946,45
|8277,9
|215224,31
|13107,2
|182231,55
|24637,7
|206869,25
|8274,8
|215144,02
|13102,3
|180084,33
|24347,4
|204431,74
|8177,3
|212609,01
|12947,9
|179365,16
|24250,2
|203615,33
|8144,6
|211759,94
|12896,2
|178988,06
|24199,2
|203187,24
|8127,5
|211314,73
|12869,1
|178668,66
|24156,0
|202824,66
|8113,0
|210937,64
|12846,1
|178054,58
|24073,0
|202127,56
|8085,1
|210212,66
|12802,0
2 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|161870,10
|21884,8
|183754,93
|7350,2
|191105,13
|11638,3
|161082,92
|21778,4
|182861,33
|7314,5
|190175,79
|11581,7
|159990,77
|21630,8
|181621,52
|7264,9
|188886,38
|11503,2
|158995,47
|21496,2
|180491,65
|7219,7
|187711,32
|11431,6
|157711,67
|21322,6
|179034,29
|7161,4
|186195,66
|11339,3
|154043,68
|20826,7
|174870,39
|6994,8
|181865,21
|11075,6
|153940,65
|20812,8
|174753,43
|6990,1
|181743,56
|11068,2
|152976,26
|20682,4
|173658,65
|6946,3
|180604,99
|10998,8
|152932,98
|20676,5
|173609,52
|6944,4
|180553,90
|10995,7
|150670,37
|20370,6
|171041,01
|6841,6
|177882,65
|10833,1
|149100,14
|20158,3
|169258,48
|6770,3
|176028,82
|10720,2
|146660,31
|19828,5
|166488,79
|6659,6
|173148,34
|10544,7
|146627,34
|19824,0
|166451,36
|6658,1
|173109,41
|10542,4
|145055,05
|19611,4
|164666,50
|6586,7
|171253,16
|10429,3
|143420,95
|19390,5
|162811,46
|6512,5
|169323,92
|10311,8
|141821,87
|19174,3
|160996,18
|6439,8
|167436,03
|10196,9
|137848,90
|18637,2
|156486,07
|6259,4
|162745,52
|9911,2
|137475,92
|18586,7
|156062,66
|6242,5
|162305,17
|9884,4
|136082,91
|18398,4
|154481,32
|6179,3
|160660,57
|9784,2
|136072,61
|18397,0
|154469,62
|6178,8
|160648,41
|9783,5
|136060,24
|18395,3
|154455,59
|6178,2
|160633,81
|9782,6
|130362,50
|17625,0
|147987,51
|5919,5
|153907,01
|9372,9
|130278,01
|17613,6
|147891,60
|5915,7
|153807,26
|9366,9
|128369,83
|17355,6
|145725,43
|5829,0
|151554,45
|9229,7
|126717,18
|17132,2
|143849,34
|5754,0
|149603,31
|9110,8
|124506,08
|16833,2
|141339,30
|5653,6
|146992,88
|8951,9
3 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|123861,09
|16746,0
|140607,11
|5624,3
|146231,40
|8905,5
|122783,36
|16600,3
|139383,67
|5575,3
|144959,02
|8828,0
|122146,62
|16514,2
|138660,84
|5546,4
|144207,27
|8782,2
|120164,26
|16246,2
|136410,46
|5456,4
|141866,88
|8639,7
|119414,17
|16144,8
|135558,97
|5422,4
|140981,33
|8585,8
|115830,67
|15660,3
|131490,98
|5259,6
|136750,62
|8328,1
|113510,36
|15346,6
|128856,96
|5154,3
|134011,24
|8161,3
|113487,69
|15343,5
|128831,23
|5153,2
|133984,48
|8159,7
|113471,21
|15341,3
|128812,52
|5152,5
|133965,02
|8158,5
|113242,48
|15310,4
|128552,86
|5142,1
|133694,97
|8142,0
|112945,74
|15270,3
|128216,00
|5128,6
|133344,64
|8120,7
|112162,69
|15164,4
|127327,08
|5093,1
|132420,16
|8064,4
|111717,58
|15104,2
|126821,80
|5072,9
|131894,67
|8032,4
|111126,17
|15024,3
|126150,43
|5046,0
|131196,45
|7989,9
|110450,27
|14932,9
|125383,15
|5015,3
|130398,47
|7941,3
|110332,81
|14917,0
|125249,81
|5010,0
|130259,80
|7932,8
|109267,45
|14773,0
|124040,41
|4961,6
|129002,02
|7856,2
|109199,45
|14763,8
|123963,21
|4958,5
|128921,74
|7851,3
|109145,87
|14756,5
|123902,39
|4956,1
|128858,49
|7847,5
|108331,91
|14646,5
|122978,38
|4919,1
|127897,51
|7789,0
|108296,87
|14641,7
|122938,61
|4917,5
|127856,16
|7786,4
|107109,93
|14481,3
|121591,19
|4863,6
|126454,84
|7701,1
|104177,60
|14084,8
|118262,41
|4730,5
|122992,91
|7490,3
|103188,48
|13951,1
|117139,56
|4685,6
|121825,15
|7419,2
|101278,24
|13692,8
|114971,06
|4598,8
|119569,90
|7281,8
|101045,39
|13661,3
|114706,72
|4588,3
|119294,99
|7265,1
4 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|100995,93
|13654,6
|114650,58
|4586,0
|119236,60
|7261,5
|100128,39
|13537,4
|113665,75
|4546,6
|118212,38
|7199,1
|98799,26
|13357,7
|112156,92
|4486,3
|116643,20
|7103,6
|98496,34
|13316,7
|111813,05
|4472,5
|116285,57
|7081,8
|98304,70
|13290,8
|111595,50
|4463,8
|116059,32
|7068,0
|98564,34
|13325,9
|111890,24
|4475,6
|116365,85
|7086,7
|97861,66
|13230,9
|111092,55
|4443,7
|115536,25
|7036,2
|97750,38
|13215,9
|110966,23
|4438,6
|115404,88
|7028,2
|97589,65
|13194,1
|110783,77
|4431,4
|115215,12
|7016,6
|97239,33
|13146,8
|110386,09
|4415,4
|114801,54
|6991,4
|96443,92
|13039,2
|109483,14
|4379,3
|113862,46
|6934,2
|96056,51
|12986,8
|109043,35
|4361,7
|113405,09
|6906,4
|95207,52
|12872,1
|108079,57
|4323,2
|112402,76
|6845,3
|93087,09
|12585,4
|105672,47
|4226,9
|109899,36
|6692,9
|92792,42
|12545,5
|105337,95
|4213,5
|109551,47
|6671,7
|92497,74
|12505,7
|105003,43
|4200,1
|109203,57
|6650,5
|92215,43
|12467,5
|104682,95
|4187,3
|108870,27
|6630,2
|90618,41
|12251,6
|102870,02
|4114,8
|106984,82
|6515,4
|88625,75
|11982,2
|100607,95
|4024,3
|104632,27
|6372,1
|87265,71
|11798,3
|99064,03
|3962,6
|103026,59
|6274,3
|85973,67
|11623,6
|97597,31
|3903,9
|101501,20
|6181,4
|85281,28
|11530,0
|96811,31
|3872,5
|100683,77
|6131,6
|83121,70
|11238,1
|94359,76
|3774,4
|98134,15
|5976,4
|81295,95
|10991,2
|92287,17
|3691,5
|95978,65
|5845,1
|77504,33
|10478,6
|87982,91
|3519,3
|91502,23
|5572,5
|76173,14
|10298,6
|86471,74
|3458,9
|89930,61
|5476,8
5 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|75808,40
|10249,3
|86057,69
|3442,3
|89500,00
|5450,6
|75311,78
|10182,2
|85493,93
|3419,8
|88913,69
|5414,8
|75031,53
|10144,3
|85175,79
|3407,0
|88582,82
|5394,7
|74980,01
|10137,3
|85117,31
|3404,7
|88522,00
|5391,0
|74903,76
|10127,0
|85030,75
|3401,2
|88431,98
|5385,5
|74699,76
|10099,4
|84799,17
|3392,0
|88191,13
|5370,8
|74287,62
|10043,7
|84331,31
|3373,3
|87704,56
|5341,2
|74219,62
|10034,5
|84254,12
|3370,2
|87624,28
|5336,3
|73527,24
|9940,9
|83468,12
|3338,7
|86806,85
|5286,5
|73521,06
|9940,0
|83461,10
|3338,4
|86799,55
|5286,1
|73333,54
|9914,7
|83248,23
|3329,9
|86578,16
|5272,6
|72977,04
|9866,5
|82843,54
|3313,7
|86157,28
|5247,0
|72933,77
|9860,6
|82794,41
|3311,8
|86106,19
|5243,9
|65785,31
|8894,2
|74679,49
|2987,2
|77666,67
|4729,9
|71856,04
|9714,9
|81570,97
|3262,8
|84833,81
|5166,4
|71584,03
|9678,2
|81262,19
|3250,5
|84512,68
|5146,8
|71322,32
|9642,8
|80965,10
|3238,6
|84203,71
|5128,0
|70858,67
|9580,1
|80438,77
|3217,6
|83656,32
|5094,7
|70467,15
|9527,2
|79994,31
|3199,8
|83194,08
|5066,5
|70423,87
|9521,3
|79945,18
|3197,8
|83142,99
|5063,4
|70355,87
|9512,1
|79867,99
|3194,7
|83062,71
|5058,5
|69743,85
|9429,4
|79173,22
|3166,9
|82340,15
|5014,5
|69739,73
|9428,8
|79168,54
|3166,7
|82335,29
|5014,2
|69636,70
|9414,9
|79051,58
|3162,1
|82213,64
|5006,8
|69395,60
|9382,3
|78777,89
|3151,1
|81929,00
|4989,5
|69298,75
|9369,2
|78667,94
|3146,7
|81814,66
|4982,5
6 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|69203,96
|9356,4
|78560,33
|3142,4
|81702,75
|4975,7
|69177,17
|9352,8
|78529,92
|3141,2
|81671,12
|4973,8
|69173,05
|9352,2
|78525,25
|3141,0
|81666,26
|4973,5
|69067,96
|9338,0
|78405,94
|3136,2
|81542,18
|4965,9
|68581,64
|9272,2
|77853,88
|3114,2
|80968,03
|4931,0
|68561,03
|9269,5
|77830,48
|3113,2
|80943,70
|4929,5
|68521,88
|9264,2
|77786,04
|3111,4
|80897,48
|4926,7
|68266,36
|9229,6
|77495,97
|3099,8
|80595,81
|4908,3
|68161,26
|9215,4
|77376,66
|3095,1
|80471,73
|4900,7
|67988,17
|9192,0
|77180,17
|3087,2
|80267,37
|4888,3
|67893,37
|9179,2
|77072,56
|3082,9
|80155,46
|4881,5
|67745,01
|9159,1
|76904,13
|3076,2
|79980,30
|4870,8
|67720,28
|9155,8
|76876,06
|3075,0
|79951,10
|4869,0
|67687,31
|9151,3
|76838,63
|3073,5
|79912,18
|4866,7
|67295,78
|9098,4
|76394,17
|3055,8
|79449,94
|4838,5
|67246,33
|9091,7
|76338,03
|3053,5
|79391,55
|4834,9
|67176,26
|9082,2
|76258,49
|3050,3
|79308,83
|4829,9
|67089,71
|9070,5
|76160,24
|3046,4
|79206,65
|4823,7
|66964,01
|9053,5
|76017,55
|3040,7
|79058,25
|4814,6
|66885,71
|9042,9
|75928,66
|3037,1
|78965,80
|4809,0
|66766,19
|9026,8
|75792,98
|3031,7
|78824,70
|4800,4
|66539,52
|8996,1
|75535,66
|3021,4
|78557,09
|4784,1
|65717,31
|8885,0
|74602,29
|2984,1
|77586,38
|4725,0
|65676,10
|8879,4
|74555,51
|2982,2
|77537,73
|4722,0
|65641,07
|8874,7
|74515,74
|2980,6
|77496,37
|4719,5
|65606,03
|8869,9
|74475,97
|2979,0
|77455,01
|4717,0
7 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|65521,55
|8858,5
|74380,06
|2975,2
|77355,26
|4710,9
|65519,49
|8858,2
|74377,72
|2975,1
|77352,83
|4710,8
|65410,27
|8843,5
|74253,74
|2970,1
|77223,89
|4702,9
|65342,27
|8834,3
|74176,54
|2967,1
|77143,61
|4698,0
|65047,59
|8794,4
|73842,03
|2953,7
|76795,71
|4676,9
|65037,29
|8793,0
|73830,33
|2953,2
|76783,55
|4676,1
|65000,20
|8788,0
|73788,23
|2951,5
|76739,75
|4673,5
|64853,89
|8768,2
|73622,14
|2944,9
|76567,02
|4662,9
|64800,31
|8761,0
|73561,32
|2942,5
|76503,77
|4659,1
|64796,19
|8760,4
|73556,64
|2942,3
|76498,90
|4658,8
|64785,89
|8759,1
|73544,94
|2941,8
|76486,74
|4658,0
|64761,16
|8755,7
|73516,87
|2940,7
|76457,54
|4656,3
|64691,10
|8746,2
|73437,33
|2937,5
|76374,83
|4651,2
|64639,58
|8739,3
|73378,85
|2935,2
|76314,01
|4647,5
|64497,40
|8720,0
|73217,44
|2928,7
|76146,14
|4637,3
|64489,15
|8718,9
|73208,09
|2928,3
|76136,41
|4636,7
|64386,12
|8705,0
|73091,12
|2923,6
|76014,77
|4629,3
|64241,87
|8685,5
|72927,37
|2917,1
|75844,47
|4618,9
|64054,35
|8660,1
|72714,50
|2908,6
|75623,08
|4605,4
|63873,01
|8635,6
|72508,64
|2900,3
|75408,99
|4592,4
|63753,49
|8619,5
|72372,97
|2894,9
|75267,89
|4583,8
|63691,67
|8611,1
|72302,79
|2892,1
|75194,90
|4579,4
|63644,28
|8604,7
|72248,99
|2890,0
|75138,95
|4576,0
|62910,68
|8505,5
|71416,21
|2856,6
|74272,85
|4523,2
|62494,43
|8449,2
|70943,67
|2837,7
|73781,42
|4493,3
|62304,85
|8423,6
|70728,46
|2829,1
|73557,60
|4479,7
8 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|62189,45
|8408,0
|70597,46
|2823,9
|73421,36
|4471,4
|62088,48
|8394,4
|70482,84
|2819,3
|73302,15
|4464,1
|61989,56
|8381,0
|70370,55
|2814,8
|73185,37
|4457,0
|61987,50
|8380,7
|70368,21
|2814,7
|73182,94
|4456,8
|61795,86
|8354,8
|70150,66
|2806,0
|72956,69
|4443,1
|61773,19
|8351,7
|70124,93
|2805,0
|72929,93
|4441,4
|61767,01
|8350,9
|70117,91
|2804,7
|72922,63
|4441,0
|61752,59
|8348,9
|70101,54
|2804,1
|72905,60
|4440,0
|61474,40
|8311,3
|69785,74
|2791,4
|72577,16
|4419,9
|61472,34
|8311,1
|69783,40
|2791,3
|72574,73
|4419,8
|61468,21
|8310,5
|69778,72
|2791,1
|72569,87
|4419,5
|61239,48
|8279,6
|69519,06
|2780,8
|72299,82
|4403,1
|61177,66
|8271,2
|69448,88
|2778,0
|72226,84
|4398,6
|61082,87
|8258,4
|69341,27
|2773,7
|72114,93
|4391,8
|60219,45
|8141,7
|68361,12
|2734,4
|71095,57
|4329,7
|60132,90
|8130,0
|68262,87
|2730,5
|70993,39
|4323,5
|59671,31
|8067,6
|67738,87
|2709,6
|70448,43
|4290,3
|58941,84
|7968,9
|66910,77
|2676,4
|69587,20
|4237,9
|58692,50
|7935,2
|66627,72
|2665,1
|69292,83
|4219,9
|58585,34
|7920,7
|66506,08
|2660,2
|69166,32
|4212,2
|58579,16
|7919,9
|66499,06
|2660,0
|69159,02
|4211,8
|58315,39
|7884,2
|66199,64
|2648,0
|68847,62
|4192,8
|58210,30
|7870,0
|66080,33
|2643,2
|68723,55
|4185,3
|57849,68
|7821,3
|65670,96
|2626,8
|68297,80
|4159,3
|57480,82
|7771,4
|65252,23
|2610,1
|67862,32
|4132,8
|56924,44
|7696,2
|64620,63
|2584,8
|67205,45
|4092,8
9 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|56613,28
|7654,1
|64267,40
|2570,7
|66838,10
|4070,4
|56234,12
|7602,9
|63836,97
|2553,5
|66390,45
|4043,2
|55784,90
|7542,1
|63327,01
|2533,1
|65860,09
|4010,9
|55570,59
|7513,1
|63083,73
|2523,3
|65607,08
|3995,5
|55364,52
|7485,3
|62849,80
|2514,0
|65363,79
|3980,7
|55148,15
|7456,0
|62604,18
|2504,2
|65108,35
|3965,1
|54886,44
|7420,6
|62307,09
|2492,3
|64799,38
|3946,3
|54806,08
|7409,8
|62215,86
|2488,6
|64704,49
|3940,5
|54626,80
|7385,5
|62012,34
|2480,5
|64492,84
|3927,6
|54375,40
|7351,6
|61726,95
|2469,1
|64196,03
|3909,5
|54340,37
|7346,8
|61687,19
|2467,5
|64154,67
|3907,0
|54150,79
|7321,2
|61471,97
|2458,9
|63930,85
|3893,4
|54041,57
|7306,4
|61347,99
|2453,9
|63801,91
|3885,5
|53305,91
|7207,0
|60512,87
|2420,5
|62933,39
|3832,6
|53277,06
|7203,1
|60480,12
|2419,2
|62899,33
|3830,6
|52924,69
|7155,4
|60080,11
|2403,2
|62483,31
|3805,2
|52844,32
|7144,6
|59988,88
|2399,6
|62388,43
|3799,5
|52454,86
|7091,9
|59546,75
|2381,9
|61928,62
|3771,5
|52322,97
|7074,1
|59397,04
|2375,9
|61772,92
|3762,0
|52015,94
|7032,6
|59048,49
|2361,9
|61410,43
|3739,9
|51729,50
|6993,8
|58723,33
|2348,9
|61072,26
|3719,3
|51570,83
|6972,4
|58543,21
|2341,7
|60884,94
|3707,9
|51509,01
|6964,0
|58473,03
|2338,9
|60811,95
|3703,4
|51480,16
|6960,1
|58440,28
|2337,6
|60777,89
|3701,4
|51350,34
|6942,6
|58292,91
|2331,7
|60624,62
|3692,0
|51222,58
|6925,3
|58147,87
|2325,9
|60473,79
|3682,9
10 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|51173,12
|6918,6
|58091,73
|2323,7
|60415,40
|3679,3
|51121,61
|6911,6
|58033,25
|2321,3
|60354,58
|3675,6
|50938,21
|6886,8
|57825,05
|2313,0
|60138,05
|3662,4
|50793,96
|6867,3
|57661,30
|2306,5
|59967,75
|3652,0
|50701,23
|6854,8
|57556,04
|2302,2
|59858,28
|3645,4
|50688,87
|6853,1
|57542,00
|2301,7
|59843,68
|3644,5
|50552,86
|6834,7
|57387,61
|2295,5
|59683,11
|3634,7
|50348,86
|6807,2
|57156,02
|2286,2
|59442,26
|3620,0
|50227,28
|6790,7
|57018,00
|2280,7
|59298,72
|3611,3
|50216,97
|6789,3
|57006,31
|2280,3
|59286,56
|3610,6
|50140,73
|6779,0
|56919,75
|2276,8
|59196,54
|3605,1
|50109,82
|6774,8
|56884,67
|2275,4
|59160,05
|3602,8
|50058,30
|6767,9
|56826,18
|2273,0
|59099,23
|3599,1
|50041,82
|6765,7
|56807,47
|2272,3
|59079,77
|3598,0
|49938,78
|6751,7
|56690,51
|2267,6
|58958,13
|3590,5
|49928,48
|6750,3
|56678,81
|2267,2
|58945,96
|3589,8
|49773,93
|6729,4
|56503,36
|2260,1
|58763,50
|3578,7
|49710,05
|6720,8
|56430,85
|2257,2
|58688,08
|3574,1
|49600,83
|6706,0
|56306,87
|2252,3
|58559,14
|3566,3
|49413,31
|6680,7
|56093,99
|2243,8
|58337,75
|3552,8
|49382,40
|6676,5
|56058,90
|2242,4
|58301,26
|3550,5
|49353,55
|6672,6
|56026,15
|2241,0
|58267,20
|3548,5
|49246,40
|6658,1
|55904,51
|2236,2
|58140,69
|3540,8
|49192,82
|6650,9
|55843,69
|2233,7
|58077,44
|3536,9
|49083,61
|6636,1
|55719,71
|2228,8
|57948,50
|3529,1
|48718,87
|6586,8
|55305,66
|2212,2
|57517,88
|3502,8
11 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|48409,77
|6545,0
|54954,77
|2198,2
|57152,96
|3480,6
|48302,61
|6530,5
|54833,13
|2193,3
|57026,45
|3472,9
|48267,58
|6525,8
|54793,36
|2191,7
|56985,09
|3470,4
|48086,24
|6501,3
|54587,50
|2183,5
|56771,00
|3457,4
|47904,90
|6476,7
|54381,65
|2175,3
|56556,91
|3444,3
|47880,18
|6473,4
|54353,58
|2174,1
|56527,72
|3442,5
|47847,21
|6468,9
|54316,15
|2172,6
|56488,79
|3440,2
|47832,78
|6467,0
|54299,77
|2172,0
|56471,76
|3439,1
|47816,30
|6464,8
|54281,06
|2171,2
|56452,30
|3437,9
|47715,32
|6451,1
|54166,43
|2166,7
|56333,09
|3430,7
|47700,90
|6449,2
|54150,06
|2166,0
|56316,06
|3429,6
|47647,32
|6441,9
|54089,24
|2163,6
|56252,81
|3425,8
|47626,71
|6439,1
|54065,85
|2162,6
|56228,48
|3424,3
|47610,23
|6436,9
|54047,13
|2161,9
|56209,02
|3423,1
|47305,25
|6395,7
|53700,92
|2148,0
|55848,96
|3401,2
|47113,61
|6369,8
|53483,37
|2139,3
|55622,70
|3387,4
|47066,21
|6363,4
|53429,56
|2137,2
|55566,75
|3384,0
|47010,57
|6355,8
|53366,40
|2134,7
|55501,06
|3380,0
|46985,85
|6352,5
|53338,33
|2133,5
|55471,87
|3378,2
|46831,30
|6331,6
|53162,89
|2126,5
|55289,40
|3367,1
|46806,57
|6328,2
|53134,82
|2125,4
|55260,21
|3365,3
|46796,27
|6326,9
|53123,12
|2124,9
|55248,05
|3364,6
|46460,38
|6281,4
|52741,82
|2109,7
|54851,49
|3340,5
|46431,53
|6277,5
|52709,07
|2108,4
|54817,43
|3338,4
|46318,19
|6262,2
|52580,41
|2103,2
|54683,63
|3330,2
|46270,80
|6255,8
|52526,61
|2101,1
|54627,67
|3326,8
12 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|46239,89
|6251,6
|52491,52
|2099,7
|54591,18
|3324,6
|46231,64
|6250,5
|52482,16
|2099,3
|54581,45
|3324,0
|46112,12
|6234,4
|52346,48
|2093,9
|54440,34
|3315,4
|45621,69
|6168,1
|51789,74
|2071,6
|53861,33
|3280,2
|45279,61
|6121,8
|51401,42
|2056,1
|53457,47
|3255,6
|44954,03
|6077,8
|51031,81
|2041,3
|53073,09
|3232,2
|44834,51
|6061,6
|50896,14
|2035,8
|52931,98
|3223,6
|44805,66
|6057,7
|50863,39
|2034,5
|52897,92
|3221,5
|44795,36
|6056,3
|50851,69
|2034,1
|52885,76
|3220,7
|44587,23
|6028,2
|50615,42
|2024,6
|52640,04
|3205,8
|44484,20
|6014,3
|50498,46
|2019,9
|52518,40
|3198,4
|44459,47
|6010,9
|50470,39
|2018,8
|52489,20
|3196,6
|44418,26
|6005,3
|50423,60
|2016,9
|52440,55
|3193,6
|44391,47
|6001,7
|50393,19
|2015,7
|52408,92
|3191,7
|44238,98
|5981,1
|50220,09
|2008,8
|52228,89
|3180,7
|43851,57
|5928,7
|49780,30
|1991,2
|51771,52
|3152,9
|43626,96
|5898,4
|49525,32
|1981,0
|51506,34
|3136,7
|43523,93
|5884,4
|49408,36
|1976,3
|51384,70
|3129,3
|43313,74
|5856,0
|49169,76
|1966,8
|51136,55
|3114,2
|43247,80
|5847,1
|49094,90
|1963,8
|51058,69
|3109,5
|42876,88
|5797,0
|48673,83
|1947,0
|50620,78
|3082,8
|42810,94
|5788,0
|48598,97
|1944,0
|50542,93
|3078,1
|42512,14
|5747,6
|48259,78
|1930,4
|50190,17
|3056,6
|42102,07
|5692,2
|47794,26
|1911,8
|49706,04
|3027,1
|41817,69
|5653,8
|47471,45
|1898,9
|49370,30
|3006,7
|41475,62
|5607,5
|47083,13
|1883,3
|48966,45
|2982,1
13 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|41399,38
|5597,2
|46996,57
|1879,9
|48876,44
|2976,6
|41197,43
|5569,9
|46767,33
|1870,7
|48638,02
|2962,1
|41108,82
|5557,9
|46666,74
|1866,7
|48533,41
|2955,7
|40931,61
|5534,0
|46465,56
|1858,6
|48324,18
|2942,9
|40632,81
|5493,6
|46126,37
|1845,1
|47971,42
|2921,5
|40535,96
|5480,5
|46016,42
|1840,7
|47857,08
|2914,5
|40533,90
|5480,2
|46014,08
|1840,6
|47854,64
|2914,3
|40136,19
|5426,4
|45562,60
|1822,5
|47385,11
|2885,8
|40123,83
|5424,7
|45548,57
|1821,9
|47370,51
|2884,9
|39994,00
|5407,2
|45401,19
|1816,0
|47217,24
|2875,5
|39313,98
|5315,3
|44629,23
|1785,2
|46414,40
|2826,6
|38850,33
|5252,6
|44102,90
|1764,1
|45867,01
|2793,3
|38714,33
|5234,2
|43948,51
|1757,9
|45706,45
|2783,5
|38473,23
|5201,6
|43674,81
|1747,0
|45421,80
|2766,2
|38364,02
|5186,8
|43550,83
|1742,0
|45292,86
|2758,3
|38246,56
|5170,9
|43417,49
|1736,7
|45154,19
|2749,9
|38096,13
|5150,6
|43246,73
|1729,9
|44976,59
|2739,1
|38005,46
|5138,3
|43143,80
|1725,8
|44869,55
|2732,6
|37933,34
|5128,6
|43061,92
|1722,5
|44784,40
|2727,4
|37859,15
|5118,6
|42977,71
|1719,1
|44696,82
|2722,0
|37795,27
|5109,9
|42905,19
|1716,2
|44621,40
|2717,4
|37787,03
|5108,8
|42895,84
|1715,8
|44611,67
|2716,9
|37482,05
|5067,6
|42549,62
|1702,0
|44251,61
|2694,9
|37317,20
|5045,3
|42362,48
|1694,5
|44056,98
|2683,1
|36917,43
|4991,2
|41908,66
|1676,3
|43585,01
|2654,3
|36746,39
|4968,1
|41714,50
|1668,6
|43383,08
|2642,0
14 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|36305,41
|4908,5
|41213,90
|1648,6
|42862,46
|2610,3
|36078,74
|4877,8
|40956,58
|1638,3
|42594,84
|2594,0
|36006,61
|4868,1
|40874,71
|1635,0
|42509,69
|2588,8
|35936,55
|4858,6
|40795,17
|1631,8
|42426,98
|2583,8
|35868,55
|4849,4
|40717,98
|1628,7
|42346,69
|2578,9
|35693,39
|4825,7
|40519,14
|1620,8
|42139,90
|2566,3
|35625,39
|4816,6
|40441,94
|1617,7
|42059,62
|2561,4
|35553,27
|4806,8
|40360,07
|1614,4
|41974,47
|2556,2
|35487,32
|4797,9
|40285,21
|1611,4
|41896,62
|2551,5
|35190,59
|4757,8
|39948,36
|1597,9
|41546,29
|2530,2
|35046,34
|4738,3
|39784,61
|1591,4
|41375,99
|2519,8
|34623,90
|4681,2
|39305,06
|1572,2
|40877,26
|2489,4
|33884,13
|4581,1
|38465,26
|1538,6
|40003,87
|2436,2
|33820,24
|4572,5
|38392,74
|1535,7
|39928,45
|2431,6
|33752,24
|4563,3
|38315,55
|1532,6
|39848,17
|2426,8
|33688,36
|4554,7
|38243,03
|1529,7
|39772,75
|2422,2
|33476,11
|4526,0
|38002,08
|1520,1
|39522,17
|2406,9
|33424,60
|4519,0
|37943,60
|1517,7
|39461,35
|2403,2
|33408,11
|4516,8
|37924,89
|1517,0
|39441,88
|2402,0
|33179,38
|4485,9
|37665,23
|1506,6
|39171,84
|2385,6
|33031,01
|4465,8
|37496,80
|1499,9
|38996,67
|2374,9
|33004,22
|4462,2
|37466,39
|1498,7
|38965,05
|2373,0
|32709,55
|4422,3
|37131,88
|1485,3
|38617,15
|2351,8
|32501,42
|4394,2
|36895,61
|1475,8
|38371,43
|2336,8
|32204,68
|4354,1
|36558,75
|1462,4
|38021,10
|2315,5
|32081,04
|4337,4
|36418,40
|1456,7
|37875,13
|2306,6
15 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|36305,41
|4908,5
|41213,90
|1648,6
|42862,46
|2610,3
|36078,74
|4877,8
|40956,58
|1638,3
|42594,84
|2594,0
|36006,61
|4868,1
|40874,71
|1635,0
|42509,69
|2588,8
|35936,55
|4858,6
|40795,17
|1631,8
|42426,98
|2583,8
|35868,55
|4849,4
|40717,98
|1628,7
|42346,69
|2578,9
|35693,39
|4825,7
|40519,14
|1620,8
|42139,90
|2566,3
|35625,39
|4816,6
|40441,94
|1617,7
|42059,62
|2561,4
|35553,27
|4806,8
|40360,07
|1614,4
|41974,47
|2556,2
|35487,32
|4797,9
|40285,21
|1611,4
|41896,62
|2551,5
|35190,59
|4757,8
|39948,36
|1597,9
|41546,29
|2530,2
|35046,34
|4738,3
|39784,61
|1591,4
|41375,99
|2519,8
|34623,90
|4681,2
|39305,06
|1572,2
|40877,26
|2489,4
|33884,13
|4581,1
|38465,26
|1538,6
|40003,87
|2436,2
|33820,24
|4572,5
|38392,74
|1535,7
|39928,45
|2431,6
|33752,24
|4563,3
|38315,55
|1532,6
|39848,17
|2426,8
|33688,36
|4554,7
|38243,03
|1529,7
|39772,75
|2422,2
|33476,11
|4526,0
|38002,08
|1520,1
|39522,17
|2406,9
|33424,60
|4519,0
|37943,60
|1517,7
|39461,35
|2403,2
|33408,11
|4516,8
|37924,89
|1517,0
|39441,88
|2402,0
|33179,38
|4485,9
|37665,23
|1506,6
|39171,84
|2385,6
|33031,01
|4465,8
|37496,80
|1499,9
|38996,67
|2374,9
|33004,22
|4462,2
|37466,39
|1498,7
|38965,05
|2373,0
|32709,55
|4422,3
|37131,88
|1485,3
|38617,15
|2351,8
|32501,42
|4394,2
|36895,61
|1475,8
|38371,43
|2336,8
|32204,68
|4354,1
|36558,75
|1462,4
|38021,10
|2315,5
|31955,34
|4320,4
|36275,70
|1451,0
|37726,73
|2297,6
16 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Maaşa gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Maaş farkı
|31938,86
|4318,1
|36256,99
|1450,3
|37707,27
|2296,4
|31788,43
|4297,8
|36086,22
|1443,4
|37529,67
|2285,6
|31782,24
|4297,0
|36079,20
|1443,2
|37522,37
|2285,1
|31664,79
|4281,1
|35945,87
|1437,8
|37383,70
|2276,7
|31598,85
|4272,2
|35871,01
|1434,8
|37305,85
|2271,9
|31501,99
|4259,1
|35761,06
|1430,4
|37191,51
|2265,0
|31337,14
|4236,8
|35573,92
|1423,0
|36996,88
|2253,1
|31164,04
|4213,4
|35377,42
|1415,1
|36792,52
|2240,7
|30859,07
|4172,1
|35031,21
|1401,2
|36432,46
|2218,7
|30624,15
|4140,4
|34764,54
|1390,6
|36155,12
|2201,8
|30578,82
|4134,3
|34713,07
|1388,5
|36101,59
|2198,6
|30461,36
|4118,4
|34579,73
|1383,2
|35962,92
|2190,1
|30341,84
|4102,2
|34444,06
|1377,8
|35821,82
|2181,5
|30325,35
|4100,0
|34425,34
|1377,0
|35802,35
|2180,4
|30183,17
|4080,8
|34263,93
|1370,6
|35634,49
|2170,1
17 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 25 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|5163,90
|698,2
|5862,06
|234,5
|6096,55
|371,3
|5393,98
|729,3
|6123,25
|244,9
|6368,17
|387,8
|5624,05
|760,4
|6384,43
|255,4
|6639,80
|404,4
|5855,83
|791,7
|6647,54
|265,9
|6913,44
|421,0
|6084,20
|822,6
|6906,79
|276,3
|7183,06
|437,4
|6315,98
|853,9
|7169,90
|286,8
|7456,70
|454,1
|6547,76
|885,3
|7433,02
|297,3
|7730,34
|470,8
|6777,84
|916,4
|7694,20
|307,8
|8001,97
|487,3
|7007,91
|947,5
|7955,38
|318,2
|8273,60
|503,9
|7237,99
|978,6
|8216,56
|328,7
|8545,23
|520,4
|7468,06
|1009,7
|8477,74
|339,1
|8816,85
|536,9
|7698,14
|1040,8
|8738,93
|349,6
|9088,48
|553,5
|7928,21
|1071,9
|9000,11
|360,0
|9360,11
|570,0
|8161,70
|1103,5
|9265,16
|370,6
|9635,76
|586,8
|8391,77
|1134,6
|9526,34
|381,1
|9907,39
|603,4
|8621,85
|1165,7
|9787,52
|391,5
|10179,02
|619,9
|8850,22
|1196,5
|10046,77
|401,9
|10448,64
|636,3
|9082,00
|1227,9
|10309,88
|412,4
|10722,28
|653,0
|9310,37
|1258,8
|10569,13
|422,8
|10991,89
|669,4
|9543,85
|1290,3
|10834,18
|433,4
|11267,54
|686,2
|9773,92
|1321,4
|11095,36
|443,8
|11539,17
|702,7
|10004,00
|1352,5
|11356,54
|454,3
|11810,80
|719,3
|10235,78
|1383,9
|11619,66
|464,8
|12084,44
|735,9
|10464,15
|1414,8
|11878,90
|475,2
|12354,06
|752,4
|10695,93
|1446,1
|12142,02
|485,7
|12627,70
|769,0
|10924,30
|1477,0
|12401,26
|496,1
|12897,31
|785,4
|11157,78
|1508,5
|12666,31
|506,7
|13172,97
|802,2
|11387,86
|1539,6
|12927,50
|517,1
|13444,60
|818,8
|11617,93
|1570,7
|13188,68
|527,5
|13716,22
|835,3
18 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 25 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|11848,01
|1601,9
|13449,86
|538,0
|13987,85
|851,9
|12076,38
|1632,7
|13709,10
|548,4
|14257,47
|868,3
|12539,94
|1695,4
|14235,34
|569,4
|14804,75
|901,6
|12770,01
|1726,5
|14496,52
|579,9
|15076,38
|918,2
|13001,79
|1757,8
|14759,63
|590,4
|15350,02
|934,8
|13230,16
|1788,7
|15018,88
|600,8
|15619,63
|951,2
|13461,94
|1820,1
|15281,99
|611,3
|15893,27
|967,9
|13690,31
|1850,9
|15541,24
|621,6
|16162,89
|984,3
|13922,09
|1882,3
|15804,36
|632,2
|16436,53
|1001,0
|14152,17
|1913,4
|16065,54
|642,6
|16708,16
|1017,5
|14383,94
|1944,7
|16328,65
|653,1
|16981,80
|1034,2
|14614,02
|1975,8
|16589,83
|663,6
|17253,43
|1050,7
|14844,09
|2006,9
|16851,02
|674,0
|17525,06
|1067,3
|15074,17
|2038,0
|17112,20
|684,5
|17796,68
|1083,8
|15304,24
|2069,1
|17373,38
|694,9
|18068,31
|1100,4
|15537,73
|2100,7
|17638,43
|705,5
|18343,97
|1117,1
|15766,10
|2131,6
|17897,67
|715,9
|18613,58
|1133,6
|15996,17
|2162,7
|18158,86
|726,4
|18885,21
|1150,1
|16226,25
|2193,8
|18420,04
|736,8
|19156,84
|1166,7
|16458,03
|2225,1
|18683,15
|747,3
|19430,48
|1183,3
|16688,10
|2256,2
|18944,33
|757,8
|19702,11
|1199,9
|16918,18
|2287,3
|19205,51
|768,2
|19973,74
|1216,4
|17149,96
|2318,7
|19468,63
|778,7
|20247,38
|1233,1
|17378,33
|2349,5
|19727,88
|789,1
|20516,99
|1249,5
|17610,11
|2380,9
|19990,99
|799,6
|20790,63
|1266,1
|17840,18
|2412,0
|20252,17
|810,1
|21062,26
|1282,7
|18071,96
|2443,3
|20515,29
|820,6
|21335,90
|1299,4
|18302,04
|2474,4
|20776,47
|831,1
|21607,53
|1315,9
|18530,41
|2505,3
|21035,72
|841,4
|21877,15
|1332,3
|18763,89
|2536,9
|21300,77
|852,0
|22152,80
|1349,1
|18993,96
|2568,0
|21561,95
|862,5
|22424,43
|1365,6
19 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|10326,10
|1396,09
|11722,19
|468,9
|12191,08
|742,44
|10559,59
|1427,66
|11987,24
|479,5
|12466,73
|759,22
|10791,37
|1458,99
|12250,36
|490,0
|12740,37
|775,89
|11019,74
|1489,87
|12509,61
|500,4
|13009,99
|792,31
|11251,52
|1521,21
|12772,72
|510,9
|13283,63
|808,97
|11479,89
|1552,08
|13031,97
|521,3
|13553,25
|825,39
|11711,67
|1583,42
|13295,08
|531,8
|13826,89
|842,06
|11940,04
|1614,29
|13554,33
|542,2
|14096,50
|858,48
|12173,52
|1645,86
|13819,38
|552,8
|14372,16
|875,26
|12403,60
|1676,97
|14080,56
|563,2
|14643,78
|891,81
|12633,67
|1708,07
|14341,74
|573,7
|14915,41
|908,35
|12863,75
|1739,18
|14602,92
|584,1
|15187,04
|924,89
|13092,12
|1770,05
|14862,17
|594,5
|15456,66
|941,31
|13323,90
|1801,39
|15125,29
|605,0
|15730,30
|957,98
|13553,97
|1832,50
|15386,47
|615,5
|16001,93
|974,52
|13785,75
|1863,83
|15649,58
|626,0
|16275,57
|991,18
|14017,53
|1895,17
|15912,70
|636,5
|16549,21
|1007,85
|14245,90
|1926,05
|16171,95
|646,9
|16818,82
|1024,27
|14477,68
|1957,38
|16435,06
|657,4
|17092,46
|1040,93
|14707,75
|1988,49
|16696,24
|667,8
|17364,09
|1057,47
|14937,83
|2019,59
|16957,42
|678,3
|17635,72
|1074,02
|15167,90
|2050,70
|17218,60
|688,7
|17907,35
|1090,56
|15399,68
|2082,04
|17481,72
|699,3
|18180,99
|1107,22
|15629,76
|2113,14
|17742,90
|709,7
|18452,62
|1123,76
|15859,83
|2144,25
|18004,08
|720,2
|18724,25
|1140,31
|16089,91
|2175,36
|18265,26
|730,6
|18995,87
|1156,85
|16319,98
|2206,46
|18526,44
|741,1
|19267,50
|1173,39
|16551,76
|2237,80
|18789,56
|751,6
|19541,14
|1190,06
20 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|16783,54
|2269,13
|19052,68
|762,1
|19814,78
|1206,72
|17011,91
|2300,01
|19311,92
|772,5
|20084,40
|1223,14
|17241,99
|2331,12
|19573,10
|782,9
|20356,03
|1239,68
|17472,06
|2362,22
|19834,28
|793,4
|20627,66
|1256,22
|17703,84
|2393,56
|20097,40
|803,9
|20901,30
|1272,89
|17933,92
|2424,67
|20358,58
|814,3
|21172,92
|1289,43
|18163,99
|2455,77
|20619,76
|824,8
|21444,55
|1305,97
|18395,77
|2487,11
|20882,88
|835,3
|21718,19
|1322,64
|18625,84
|2518,21
|21144,06
|845,8
|21989,82
|1339,18
|18855,92
|2549,32
|21405,24
|856,2
|22261,45
|1355,72
|19087,70
|2580,66
|21668,36
|866,7
|22535,09
|1372,39
|19317,77
|2611,76
|21929,54
|877,2
|22806,72
|1388,93
|19546,14
|2642,64
|22188,78
|887,6
|23076,33
|1405,35
|19779,63
|2674,21
|22453,83
|898,2
|23351,99
|1422,14
|20009,70
|2705,31
|22715,01
|908,6
|23623,62
|1438,68
|20239,78
|2736,42
|22976,20
|919,0
|23895,24
|1455,22
|20468,15
|2767,29
|23235,44
|929,4
|24164,86
|1471,64
|20699,93
|2798,63
|23498,56
|939,9
|24438,50
|1488,30
|20931,71
|2829,97
|23761,67
|950,5
|24712,14
|1504,97
|23007,49
|3110,61
|26118,11
|1044,7
|27162,83
|1654,22
|23235,86
|3141,49
|26377,35
|1055,1
|27432,45
|1670,64
|23465,94
|3172,60
|26638,53
|1065,5
|27704,08
|1687,18
|23696,01
|3203,70
|26899,72
|1076,0
|27975,70
|1703,72
|23926,09
|3234,81
|27160,90
|1086,4
|28247,33
|1720,26
|24156,16
|3265,91
|27422,08
|1096,9
|28518,96
|1736,80
|24387,94
|3297,25
|27685,19
|1107,4
|28792,60
|1753,47
|24619,72
|3328,59
|27948,31
|1117,9
|29066,24
|1770,13
|24848,09
|3359,46
|28207,56
|1128,3
|29335,86
|1786,55
21 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|25079,87
|3390,80
|28470,67
|1138,8
|29609,50
|1803,22
|25309,95
|3421,90
|28731,85
|1149,3
|29881,13
|1819,76
|25541,73
|3453,24
|28994,97
|1159,8
|30154,77
|1836,43
|25770,10
|3484,12
|29254,21
|1170,2
|30424,38
|1852,84
|26001,88
|3515,45
|29517,33
|1180,7
|30698,02
|1869,51
|26233,66
|3546,79
|29780,45
|1191,2
|30971,66
|1886,17
|26462,03
|3577,67
|30039,69
|1201,6
|31241,28
|1902,59
|26692,10
|3608,77
|30300,87
|1212,0
|31512,91
|1919,14
|26922,18
|3639,88
|30562,05
|1222,5
|31784,54
|1935,68
|27155,66
|3671,45
|30827,11
|1233,1
|32060,19
|1952,47
|27384,03
|3702,32
|31086,35
|1243,5
|32329,81
|1968,89
|29459,82
|3982,97
|33442,79
|1337,7
|34780,50
|2118,13
|29689,89
|4014,07
|33703,97
|1348,2
|35052,13
|2134,67
|29919,97
|4045,18
|33965,15
|1358,6
|35323,75
|2151,22
|30150,04
|4076,29
|34226,33
|1369,1
|35595,38
|2167,76
|30381,82
|4107,62
|34489,44
|1379,6
|35869,02
|2184,42
|30611,90
|4138,73
|34750,63
|1390,0
|36140,65
|2200,97
|30841,97
|4169,83
|35011,81
|1400,5
|36412,28
|2217,51
|31072,05
|4200,94
|35272,99
|1410,9
|36683,91
|2234,05
|31302,12
|4232,05
|35534,17
|1421,4
|36955,54
|2250,59
|31533,90
|4263,38
|35797,28
|1431,9
|37229,18
|2267,26
|31763,98
|4294,49
|36058,47
|1442,3
|37500,80
|2283,80
|31994,05
|4325,60
|36319,65
|1452,8
|37772,43
|2300,34
|32224,13
|4356,70
|36580,83
|1463,2
|38044,06
|2316,88
|32455,91
|4388,04
|36843,94
|1473,8
|38317,70
|2333,55
|32685,98
|4419,14
|37105,12
|1484,2
|38589,33
|2350,09
|32916,05
|4450,25
|37366,31
|1494,7
|38860,96
|2366,63
|33146,13
|4481,36
|37627,49
|1505,1
|39132,59
|2383,17
22 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|33377,91
|4512,69
|37890,60
|1515,6
|39406,23
|2399,84
|33609,69
|4544,03
|38153,72
|1526,1
|39679,87
|2416,50
|33838,06
|4574,91
|38412,96
|1536,5
|39949,48
|2432,92
|34068,13
|4606,01
|38674,15
|1547,0
|40221,11
|2449,47
|34298,21
|4637,12
|38935,33
|1557,4
|40492,74
|2466,01
|34528,28
|4668,22
|39196,51
|1567,9
|40764,37
|2482,55
|34761,77
|4699,79
|39461,56
|1578,5
|41040,02
|2499,34
|34991,84
|4730,90
|39722,74
|1588,9
|41311,65
|2515,88
|35221,92
|4762,00
|39983,92
|1599,4
|41583,28
|2532,42
|35450,29
|4792,88
|40243,17
|1609,7
|41852,89
|2548,84
|35682,07
|4824,22
|40506,28
|1620,3
|42126,53
|2565,51
23 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|13189,26
|1783,19
|14972,45
|598,9
|15571,34
|948,29
|13419,33
|1814,29
|15233,63
|609,3
|15842,97
|964,84
|13649,41
|1845,40
|15494,81
|619,8
|16114,60
|981,38
|13879,48
|1876,51
|15755,99
|630,2
|16386,23
|997,92
|14109,56
|1907,61
|16017,17
|640,7
|16657,86
|1014,46
|14339,63
|1938,72
|16278,35
|651,1
|16929,49
|1031,01
|14571,41
|1970,06
|16541,47
|661,7
|17203,13
|1047,67
|14801,49
|2001,16
|16802,65
|672,1
|17474,75
|1064,21
|15033,27
|2032,50
|17065,76
|682,6
|17748,40
|1080,88
|15261,64
|2063,37
|17325,01
|693,0
|18018,01
|1097,30
|15493,42
|2094,71
|17588,13
|703,5
|18291,65
|1113,96
|15723,49
|2125,82
|17849,31
|714,0
|18563,28
|1130,50
|15953,57
|2156,92
|18110,49
|724,4
|18834,91
|1147,05
|16183,64
|2188,03
|18371,67
|734,9
|19106,54
|1163,59
|16415,42
|2219,36
|18634,79
|745,4
|19380,18
|1180,25
|16645,50
|2250,47
|18895,97
|755,8
|19651,81
|1196,79
|16875,57
|2281,58
|19157,15
|766,3
|19923,43
|1213,34
|17105,65
|2312,68
|19418,33
|776,7
|20195,06
|1229,88
|17335,72
|2343,79
|19679,51
|787,2
|20466,69
|1246,42
|17567,50
|2375,13
|19942,63
|797,7
|20740,33
|1263,09
|17799,28
|2406,46
|20205,74
|808,2
|21013,97
|1279,75
|18027,65
|2437,34
|20464,99
|818,6
|21283,59
|1296,17
|18257,72
|2468,44
|20726,17
|829,0
|21555,22
|1312,71
|18489,50
|2499,78
|20989,28
|839,6
|21828,86
|1329,38
|18721,28
|2531,12
|21252,40
|850,1
|22102,50
|1346,04
|18949,65
|2561,99
|21511,65
|860,5
|22372,11
|1362,46
|19181,43
|2593,33
|21774,76
|871,0
|22645,75
|1379,13
|19411,51
|2624,44
|22035,94
|881,4
|22917,38
|1395,67
24 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|19641,58
|2655,54
|22297,12
|891,9
|23189,01
|1412,21
|19871,66
|2686,65
|22558,31
|902,3
|23460,64
|1428,75
|20103,44
|2717,98
|22821,42
|912,9
|23734,28
|1445,42
|20333,51
|2749,09
|23082,60
|923,3
|24005,91
|1461,96
|20561,88
|2779,97
|23341,85
|933,7
|24275,52
|1478,38
|20795,37
|2811,53
|23606,90
|944,3
|24551,18
|1495,17
|21025,44
|2842,64
|23868,08
|954,7
|24822,80
|1511,71
|21255,52
|2873,75
|24129,26
|965,2
|25094,43
|1528,25
|21485,59
|2904,85
|24390,44
|975,6
|25366,06
|1544,79
|21947,45
|2967,29
|24914,74
|996,6
|25911,33
|1578,00
|22175,82
|2998,17
|25173,99
|1007,0
|26180,95
|1594,42
|22407,59
|3029,51
|25437,10
|1017,5
|26454,59
|1611,08
|22637,67
|3060,61
|25698,28
|1027,9
|26726,21
|1627,63
|22869,45
|3091,95
|25961,40
|1038,5
|26999,85
|1644,29
|23097,82
|3122,83
|26220,65
|1048,8
|27269,47
|1660,71
|23329,60
|3154,16
|26483,76
|1059,4
|27543,11
|1677,38
|23557,97
|3185,04
|26743,01
|1069,7
|27812,73
|1693,80
|23791,45
|3216,60
|27008,06
|1080,3
|28088,38
|1710,58
|24023,23
|3247,94
|27271,17
|1090,8
|28362,02
|1727,25
|24251,60
|3278,82
|27530,42
|1101,2
|28631,64
|1743,67
|24481,68
|3309,92
|27791,60
|1111,7
|28903,26
|1760,21
|24711,75
|3341,03
|28052,78
|1122,1
|29174,89
|1776,75
|24941,83
|3372,14
|28313,96
|1132,6
|29446,52
|1793,29
|25171,90
|3403,24
|28575,14
|1143,0
|29718,15
|1809,84
|25403,68
|3434,58
|28838,26
|1153,5
|29991,79
|1826,50
|25635,46
|3465,91
|29101,38
|1164,1
|30265,43
|1843,16
|25863,83
|3496,79
|29360,62
|1174,4
|30535,05
|1859,58
|26095,61
|3528,13
|29623,74
|1184,9
|30808,69
|1876,25
25 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|26325,69
|3559,23
|29884,92
|1195,4
|31080,32
|1892,79
|26555,76
|3590,34
|30146,10
|1205,8
|31351,94
|1909,33
|26789,24
|3621,91
|30411,15
|1216,4
|31627,60
|1926,12
|27017,62
|3652,78
|30670,40
|1226,8
|31897,21
|1942,54
|27249,39
|3684,12
|30933,51
|1237,3
|32170,85
|1959,20
|27477,76
|3714,99
|31192,76
|1247,7
|32440,47
|1975,62
|27707,84
|3746,10
|31453,94
|1258,2
|32712,10
|1992,17
|27937,91
|3777,21
|31715,12
|1268,6
|32983,73
|2008,71
|28169,69
|3808,54
|31978,24
|1279,1
|33257,37
|2025,37
|28399,77
|3839,65
|32239,42
|1289,6
|33528,99
|2041,92
|28631,55
|3870,99
|32502,53
|1300,1
|33802,63
|2058,58
|28861,62
|3902,09
|32763,71
|1310,5
|34074,26
|2075,12
|29091,70
|3933,20
|33024,90
|1321,0
|34345,89
|2091,66
|29323,48
|3964,53
|33288,01
|1331,5
|34619,53
|2108,33
|29551,85
|3995,41
|33547,26
|1341,9
|34889,15
|2124,75
|29783,63
|4026,75
|33810,37
|1352,4
|35162,79
|2141,41
|30013,70
|4057,85
|34071,55
|1362,9
|35434,42
|2157,96
|30243,78
|4088,96
|34332,74
|1373,3
|35706,05
|2174,50
|30475,56
|4120,30
|34595,85
|1383,8
|35979,69
|2191,16
|30705,63
|4151,40
|34857,03
|1394,3
|36251,31
|2207,71
|30935,71
|4182,51
|35118,21
|1404,7
|36522,94
|2224,25
|31165,78
|4213,61
|35379,39
|1415,2
|36794,57
|2240,79
|31397,56
|4244,95
|35642,51
|1425,7
|37068,21
|2257,45
|31627,64
|4276,06
|35903,69
|1436,1
|37339,84
|2274,00
|31857,71
|4307,16
|36164,87
|1446,6
|37611,47
|2290,54
|32087,79
|4338,27
|36426,05
|1457,0
|37883,10
|2307,08
|32317,86
|4369,37
|36687,23
|1467,5
|38154,72
|2323,62
|32549,64
|4400,71
|36950,35
|1478,0
|38428,36
|2340,29
26 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|32779,71
|4431,82
|37211,53
|1488,5
|38699,99
|2356,83
|33009,79
|4462,92
|37472,71
|1498,9
|38971,62
|2373,37
|33239,86
|4494,03
|37733,89
|1509,4
|39243,25
|2389,91
|33471,64
|4525,37
|37997,01
|1519,9
|39516,89
|2406,58
|33700,01
|4556,24
|38256,26
|1530,3
|39786,51
|2423,00
|33931,79
|4587,58
|38519,37
|1540,8
|40060,15
|2439,66
|34161,87
|4618,68
|38780,55
|1551,2
|40331,77
|2456,21
|34393,65
|4650,02
|39043,67
|1561,7
|40605,42
|2472,87
|34625,43
|4681,36
|39306,78
|1572,3
|40879,06
|2489,53
|34853,80
|4712,23
|39566,03
|1582,6
|41148,67
|2505,95
|35083,87
|4743,34
|39827,21
|1593,1
|41420,30
|2522,50
|35313,95
|4774,45
|40088,39
|1603,5
|41691,93
|2539,04
|35544,02
|4805,55
|40349,57
|1614,0
|41963,56
|2555,58
|35777,51
|4837,12
|40614,62
|1624,6
|42239,21
|2572,37
|36007,58
|4868,22
|40875,81
|1635,0
|42510,84
|2588,91
|36237,66
|4899,33
|41136,99
|1645,5
|42782,47
|2605,45
|36466,03
|4930,21
|41396,23
|1655,8
|43052,08
|2621,87
|36697,81
|4961,54
|41659,35
|1666,4
|43325,72
|2638,54
|36926,18
|4992,42
|41918,59
|1676,7
|43595,34
|2654,96
|37157,96
|5023,76
|42181,71
|1687,3
|43868,98
|2671,62
|37391,44
|5055,32
|42446,76
|1697,9
|44144,63
|2688,41
|37619,81
|5086,20
|42706,01
|1708,2
|44414,25
|2704,83
|37851,59
|5117,53
|42969,12
|1718,8
|44687,89
|2721,49
|38079,96
|5148,41
|43228,37
|1729,1
|44957,50
|2737,91
|38311,74
|5179,75
|43491,49
|1739,7
|45231,14
|2754,58
|38540,11
|5210,62
|43750,73
|1750,0
|45500,76
|2771,00
|38771,89
|5241,96
|44013,85
|1760,6
|45774,40
|2787,66
|39003,67
|5273,30
|44276,96
|1771,1
|46048,04
|2804,33
27 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|39.233,74
|5.304,40
|44.538,14
|1.781,5
|46.319,67
|2.820,87
|39.463,82
|5.335,51
|44.799,33
|1.792,0
|46.591,30
|2.837,41
|39.693,89
|5.366,61
|45.060,51
|1.802,4
|46.862,93
|2.853,95
|39.923,97
|5.397,72
|45.321,69
|1.812,9
|47.134,56
|2.870,49
|40.154,04
|5.428,83
|45.582,87
|1.823,3
|47.406,18
|2.887,04
|40.385,82
|5.460,16
|45.845,98
|1.833,8
|47.679,82
|2.903,70
|40.617,60
|5.491,50
|46.109,10
|1.844,4
|47.953,46
|2.920,37
|40.845,97
|5.522,38
|46.368,35
|1.854,7
|48.223,08
|2.936,79
|41.077,75
|5.553,71
|46.631,46
|1.865,3
|48.496,72
|2.953,45
|41.307,83
|5.584,82
|46.892,64
|1.875,7
|48.768,35
|2.969,99
|41.537,90
|5.615,92
|47.153,82
|1.886,2
|49.039,98
|2.986,53
|41.767,98
|5.647,03
|47.415,01
|1.896,6
|49.311,61
|3.003,08
|41.999,75
|5.678,37
|47.678,12
|1.907,1
|49.585,25
|3.019,74
|42.231,53
|5.709,70
|47.941,24
|1.917,6
|49.858,89
|3.036,41
|42.459,90
|5.740,58
|48.200,48
|1.928,0
|50.128,50
|3.052,83
|42.689,98
|5.771,69
|48.461,66
|1.938,5
|50.400,13
|3.069,37
|42.920,05
|5.802,79
|48.722,85
|1.948,9
|50.671,76
|3.085,91
|43.151,83
|5.834,13
|48.985,96
|1.959,4
|50.945,40
|3.102,57
|43.381,91
|5.865,23
|49.247,14
|1.969,9
|51.217,03
|3.119,12
|43.611,98
|5.896,34
|49.508,32
|1.980,3
|51.488,66
|3.135,66
|43.843,76
|5.927,68
|49.771,44
|1.990,9
|51.762,30
|3.152,32
|44.073,84
|5.958,78
|50.032,62
|2.001,3
|52.033,93
|3.168,87
|44.305,62
|5.990,12
|50.295,74
|2.011,8
|52.307,57
|3.185,53
|44.533,99
|6.021,00
|50.554,98
|2.022,2
|52.577,18
|3.201,95
|44.764,06
|6.052,10
|50.816,16
|2.032,6
|52.848,81
|3.218,49
|44.995,84
|6.083,44
|51.079,28
|2.043,2
|53.122,45
|3.235,16
|45.227,62
|6.114,77
|51.342,39
|2.053,7
|53.396,09
|3.251,82
|45.455,99
|6.145,65
|51.601,64
|2.064,1
|53.665,71
|3.268,24
28 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|45.687,77
|6.176,99
|51.864,76
|2.074,6
|53.939,35
|3.284,91
|45.917,85
|6.208,09
|52.125,94
|2.085,0
|54.210,98
|3.301,45
|46.146,22
|6.238,97
|52.385,18
|2.095,4
|54.480,59
|3.317,87
|46.378,00
|6.270,30
|52.648,30
|2.105,9
|54.754,23
|3.334,53
|46.609,77
|6.301,64
|52.911,42
|2.116,5
|55.027,87
|3.351,20
|46.839,85
|6.332,75
|53.172,60
|2.126,9
|55.299,50
|3.367,74
|47.068,22
|6.363,62
|53.431,84
|2.137,3
|55.569,12
|3.384,16
|47.300,00
|6.394,96
|53.694,96
|2.147,8
|55.842,76
|3.400,82
|47.531,78
|6.426,30
|53.958,07
|2.158,3
|56.116,40
|3.417,49
|47.760,15
|6.457,17
|54.217,32
|2.168,7
|56.386,01
|3.433,91
|47.993,63
|6.488,74
|54.482,37
|2.179,3
|56.661,67
|3.450,70
|48.222,00
|6.519,61
|54.741,62
|2.189,7
|56.931,28
|3.467,12
|48.453,78
|6.550,95
|55.004,73
|2.200,2
|57.204,92
|3.483,78
|48.682,15
|6.581,83
|55.263,98
|2.210,6
|57.474,54
|3.500,20
|48.913,93
|6.613,16
|55.527,10
|2.221,1
|57.748,18
|3.516,86
|49.144,01
|6.644,27
|55.788,28
|2.231,5
|58.019,81
|3.533,41
|49.374,08
|6.675,38
|56.049,46
|2.242,0
|58.291,44
|3.549,95
|49.605,86
|6.706,71
|56.312,57
|2.252,5
|58.565,08
|3.566,61
|49.835,94
|6.737,82
|56.573,76
|2.263,0
|58.836,71
|3.583,16
|50.066,01
|6.768,92
|56.834,94
|2.273,4
|59.108,33
|3.599,70
|50.296,09
|6.800,03
|57.096,12
|2.283,8
|59.379,96
|3.616,24
|50.526,16
|6.831,14
|57.357,30
|2.294,3
|59.651,59
|3.632,78
|50.757,94
|6.862,47
|57.620,41
|2.304,8
|59.925,23
|3.649,45
|50.988,02
|6.893,58
|57.881,60
|2.315,3
|60.196,86
|3.665,99
|51.219,79
|6.924,92
|58.144,71
|2.325,8
|60.470,50
|3.682,65
|51.448,17
|6.955,79
|58.403,96
|2.336,2
|60.740,12
|3.699,07
|51.679,94
|6.987,13
|58.667,07
|2.346,7
|61.013,76
|3.715,74
|51.910,02
|7.018,23
|58.928,25
|2.357,1
|61.285,38
|3.732,28
29 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|52.140,09
|7.049,34
|59.189,44
|2.367,6
|61.557,01
|3.748,82
|52.370,17
|7.080,45
|59.450,62
|2.378,0
|61.828,64
|3.765,36
|52.601,95
|7.111,78
|59.713,73
|2.388,5
|62.102,28
|3.782,03
|52.833,73
|7.143,12
|59.976,85
|2.399,1
|62.375,92
|3.798,69
|53.062,10
|7.174,00
|60.236,09
|2.409,4
|62.645,54
|3.815,11
|53.292,17
|7.205,10
|60.497,28
|2.419,9
|62.917,17
|3.831,66
|53.522,25
|7.236,21
|60.758,46
|2.430,3
|63.188,79
|3.848,20
|53.754,03
|7.267,54
|61.021,57
|2.440,9
|63.462,43
|3.864,86
|53.982,40
|7.298,42
|61.280,82
|2.451,2
|63.732,05
|3.881,28
|54.215,88
|7.329,99
|61.545,87
|2.461,8
|64.007,70
|3.898,07
|54.445,96
|7.361,09
|61.807,05
|2.472,3
|64.279,33
|3.914,61
|54.676,03
|7.392,20
|62.068,23
|2.482,7
|64.550,96
|3.931,15
|54.907,81
|7.423,54
|62.331,35
|2.493,3
|64.824,60
|3.947,82
|55.136,18
|7.454,41
|62.590,59
|2.503,6
|65.094,22
|3.964,24
|55.367,96
|7.485,75
|62.853,71
|2.514,1
|65.367,86
|3.980,90
|55.596,33
|7.516,62
|63.112,96
|2.524,5
|65.637,47
|3.997,32
|55.829,81
|7.548,19
|63.378,01
|2.535,1
|65.913,13
|4.014,11
|56.059,89
|7.579,30
|63.639,19
|2.545,6
|66.184,75
|4.030,65
|56.289,96
|7.610,40
|63.900,37
|2.556,0
|66.456,38
|4.047,19
|56.520,04
|7.641,51
|64.161,55
|2.566,5
|66.728,01
|4.063,74
|56.748,41
|7.672,39
|64.420,80
|2.576,8
|66.997,63
|4.080,16
|56.980,19
|7.703,72
|64.683,91
|2.587,4
|67.271,27
|4.096,82
|57.211,97
|7.735,06
|64.947,03
|2.597,9
|67.544,91
|4.113,48
|57.442,04
|7.766,16
|65.208,21
|2.608,3
|67.816,54
|4.130,03
|57.673,82
|7.797,50
|65.471,32
|2.618,9
|68.090,18
|4.146,69
|57.902,19
|7.828,38
|65.730,57
|2.629,2
|68.359,79
|4.163,11
|58.133,97
|7.859,71
|65.993,69
|2.639,7
|68.633,43
|4.179,78
|58.362,34
|7.890,59
|66.252,93
|2.650,1
|68.903,05
|4.196,20
30 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
|Ocak-Temmuz 2026 maaşı
|Gelen zam
|Zamlı maaş
|Ek ödeme
|Temmuz-Aralık 2026 maaşı
|Enflasyon farkı
|52.140,09
|7.049,34
|59.189,44
|2.367,6
|61.557,01
|3.748,82
|52.370,17
|7.080,45
|59.450,62
|2.378,0
|61.828,64
|3.765,36
|52.601,95
|7.111,78
|59.713,73
|2.388,5
|62.102,28
|3.782,03
|52.833,73
|7.143,12
|59.976,85
|2.399,1
|62.375,92
|3.798,69
|53.062,10
|7.174,00
|60.236,09
|2.409,4
|62.645,54
|3.815,11
|53.292,17
|7.205,10
|60.497,28
|2.419,9
|62.917,17
|3.831,66
|53.522,25
|7.236,21
|60.758,46
|2.430,3
|63.188,79
|3.848,20
|53.754,03
|7.267,54
|61.021,57
|2.440,9
|63.462,43
|3.864,86
|53.982,40
|7.298,42
|61.280,82
|2.451,2
|63.732,05
|3.881,28
|54.215,88
|7.329,99
|61.545,87
|2.461,8
|64.007,70
|3.898,07
|54.445,96
|7.361,09
|61.807,05
|2.472,3
|64.279,33
|3.914,61
|54.676,03
|7.392,20
|62.068,23
|2.482,7
|64.550,96
|3.931,15
|54.907,81
|7.423,54
|62.331,35
|2.493,3
|64.824,60
|3.947,82
|55.136,18
|7.454,41
|62.590,59
|2.503,6
|65.094,22
|3.964,24
|55.367,96
|7.485,75
|62.853,71
|2.514,1
|65.367,86
|3.980,90
|55.596,33
|7.516,62
|63.112,96
|2.524,5
|65.637,47
|3.997,32
|55.829,81
|7.548,19
|63.378,01
|2.535,1
|65.913,13
|4.014,11
|56.059,89
|7.579,30
|63.639,19
|2.545,6
|66.184,75
|4.030,65
|56.289,96
|7.610,40
|63.900,37
|2.556,0
|66.456,38
|4.047,19
|56.520,04
|7.641,51
|64.161,55
|2.566,5
|66.728,01
|4.063,74
|56.748,41
|7.672,39
|64.420,80
|2.576,8
|66.997,63
|4.080,16
|56.980,19
|7.703,72
|64.683,91
|2.587,4
|67.271,27
|4.096,82
|57.211,97
|7.735,06
|64.947,03
|2.597,9
|67.544,91
|4.113,48
|57.442,04
|7.766,16
|65.208,21
|2.608,3
|67.816,54
|4.130,03
|57.673,82
|7.797,50
|65.471,32
|2.618,9
|68.090,18
|4.146,69
|57.902,19
|7.828,38
|65.730,57
|2.629,2
|68.359,79
|4.163,11
|58.133,97
|7.859,71
|65.993,69
|2.639,7
|68.633,43
|4.179,78
|58.594,12
|7.921,93
|66.516,05
|2.660,6
|69.176,69
|4.212,86
|58.824,20
|7.953,03
|66.777,23
|2.671,1
|69.448,32
|4.229,40
|59.055,98
|7.984,37
|67.040,34
|2.681,6
|69.721,96
|4.246,07
|59.286,05
|8.015,47
|67.301,53
|2.692,1
|69.993,59
|4.262,61