ARA
DOLAR
46,87
0,09%
DOLAR
EURO
53,72
0,41%
EURO
ALTIN
6186,73
-0,08%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • Memur emeklisi maaş farkı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı farkı nasıl hesaplanacak? İşte zamlı maaşlar ve fark tutarları

Memur emeklisi maaş farkı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı farkı nasıl hesaplanacak? İşte zamlı maaşlar ve fark tutarları

Temmuz ayında memur emeklilerine ödenecek enflasyon farkı tutarı netleşti. Maaşların 15'inden itibaren zamlı ödenmesi nedeniyle 1-14 Temmuz dönemine ait yüzde 6,09'luk maaş farkı ayrıca hesaplara yatırılacak. Gözler şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı ödeme takvimine çevrilirken, emekliler hem fark ödemelerinin tarihini hem de hesaplarına yatacak tutarları merak ediyor.

Ekonomist
Ekonomist
Memur emeklisi maaş farkı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı farkı nasıl hesaplanacak? İşte zamlı maaşlar ve fark tutarları

Temmuz ayında memur emeklilerine ödenecek enflasyon farkı tutarı netleşti. Maaşların ayın 15'inden itibaren zamlı ödenmesi nedeniyle 1-14 Temmuz dönemine ait yüzde 6,09'luk maaş farkı ayrıca hesaplara yatırılacak. 

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, memur emeklileri, dul ve yetimler için yapılacak maaş farkı ödemeleri kapsamında bazı hak sahiplerine 13 bin 500 liraya varan tutarlar ödenecek.

Peki, memur emeklilerinin maaş farkı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç lira maaş farkı alacak?

 

1 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
187636,6825368,5213005,168520,2221525,3613490,9
186717,6225244,2211961,848478,5220440,3213424,8
186476,5225211,6211688,158467,5220155,6813407,5
185932,5125138,1211070,588442,8219513,4113368,4
184549,8024951,1209500,938380,0217880,9713269,0
183797,6624849,4208647,108345,9216992,9813214,9
182299,5524646,9206946,458277,9215224,3113107,2
182231,5524637,7206869,258274,8215144,0213102,3
180084,3324347,4204431,748177,3212609,0112947,9
179365,1624250,2203615,338144,6211759,9412896,2
178988,0624199,2203187,248127,5211314,7312869,1
178668,6624156,0202824,668113,0210937,6412846,1
178054,5824073,0202127,568085,1210212,6612802,0

2 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
161870,1021884,8183754,937350,2191105,1311638,3
161082,9221778,4182861,337314,5190175,7911581,7
159990,7721630,8181621,527264,9188886,3811503,2
158995,4721496,2180491,657219,7187711,3211431,6
157711,6721322,6179034,297161,4186195,6611339,3
154043,6820826,7174870,396994,8181865,2111075,6
153940,6520812,8174753,436990,1181743,5611068,2
152976,2620682,4173658,656946,3180604,9910998,8
152932,9820676,5173609,526944,4180553,9010995,7
150670,3720370,6171041,016841,6177882,6510833,1
149100,1420158,3169258,486770,3176028,8210720,2
146660,3119828,5166488,796659,6173148,3410544,7
146627,3419824,0166451,366658,1173109,4110542,4
145055,0519611,4164666,506586,7171253,1610429,3
143420,9519390,5162811,466512,5169323,9210311,8
141821,8719174,3160996,186439,8167436,0310196,9
137848,9018637,2156486,076259,4162745,529911,2
137475,9218586,7156062,666242,5162305,179884,4
136082,9118398,4154481,326179,3160660,579784,2
136072,6118397,0154469,626178,8160648,419783,5
136060,2418395,3154455,596178,2160633,819782,6
130362,5017625,0147987,515919,5153907,019372,9
130278,0117613,6147891,605915,7153807,269366,9
128369,8317355,6145725,435829,0151554,459229,7
126717,1817132,2143849,345754,0149603,319110,8
124506,0816833,2141339,305653,6146992,888951,9

3 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
123861,0916746,0140607,115624,3146231,408905,5
122783,3616600,3139383,675575,3144959,028828,0
122146,6216514,2138660,845546,4144207,278782,2
120164,2616246,2136410,465456,4141866,888639,7
119414,1716144,8135558,975422,4140981,338585,8
115830,6715660,3131490,985259,6136750,628328,1
113510,3615346,6128856,965154,3134011,248161,3
113487,6915343,5128831,235153,2133984,488159,7
113471,2115341,3128812,525152,5133965,028158,5
113242,4815310,4128552,865142,1133694,978142,0
112945,7415270,3128216,005128,6133344,648120,7
112162,6915164,4127327,085093,1132420,168064,4
111717,5815104,2126821,805072,9131894,678032,4
111126,1715024,3126150,435046,0131196,457989,9
110450,2714932,9125383,155015,3130398,477941,3
110332,8114917,0125249,815010,0130259,807932,8
109267,4514773,0124040,414961,6129002,027856,2
109199,4514763,8123963,214958,5128921,747851,3
109145,8714756,5123902,394956,1128858,497847,5
108331,9114646,5122978,384919,1127897,517789,0
108296,8714641,7122938,614917,5127856,167786,4
107109,9314481,3121591,194863,6126454,847701,1
104177,6014084,8118262,414730,5122992,917490,3
103188,4813951,1117139,564685,6121825,157419,2
101278,2413692,8114971,064598,8119569,907281,8
101045,3913661,3114706,724588,3119294,997265,1

4 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
100995,9313654,6114650,584586,0119236,607261,5
100128,3913537,4113665,754546,6118212,387199,1
98799,2613357,7112156,924486,3116643,207103,6
98496,3413316,7111813,054472,5116285,577081,8
98304,7013290,8111595,504463,8116059,327068,0
98564,3413325,9111890,244475,6116365,857086,7
97861,6613230,9111092,554443,7115536,257036,2
97750,3813215,9110966,234438,6115404,887028,2
97589,6513194,1110783,774431,4115215,127016,6
97239,3313146,8110386,094415,4114801,546991,4
96443,9213039,2109483,144379,3113862,466934,2
96056,5112986,8109043,354361,7113405,096906,4
95207,5212872,1108079,574323,2112402,766845,3
93087,0912585,4105672,474226,9109899,366692,9
92792,4212545,5105337,954213,5109551,476671,7
92497,7412505,7105003,434200,1109203,576650,5
92215,4312467,5104682,954187,3108870,276630,2
90618,4112251,6102870,024114,8106984,826515,4
88625,7511982,2100607,954024,3104632,276372,1
87265,7111798,399064,033962,6103026,596274,3
85973,6711623,697597,313903,9101501,206181,4
85281,2811530,096811,313872,5100683,776131,6
83121,7011238,194359,763774,498134,155976,4
81295,9510991,292287,173691,595978,655845,1
77504,3310478,687982,913519,391502,235572,5
76173,1410298,686471,743458,989930,615476,8

5 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
75808,4010249,386057,693442,389500,005450,6
75311,7810182,285493,933419,888913,695414,8
75031,5310144,385175,793407,088582,825394,7
74980,0110137,385117,313404,788522,005391,0
74903,7610127,085030,753401,288431,985385,5
74699,7610099,484799,173392,088191,135370,8
74287,6210043,784331,313373,387704,565341,2
74219,6210034,584254,123370,287624,285336,3
73527,249940,983468,123338,786806,855286,5
73521,069940,083461,103338,486799,555286,1
73333,549914,783248,233329,986578,165272,6
72977,049866,582843,543313,786157,285247,0
72933,779860,682794,413311,886106,195243,9
65785,318894,274679,492987,277666,674729,9
71856,049714,981570,973262,884833,815166,4
71584,039678,281262,193250,584512,685146,8
71322,329642,880965,103238,684203,715128,0
70858,679580,180438,773217,683656,325094,7
70467,159527,279994,313199,883194,085066,5
70423,879521,379945,183197,883142,995063,4
70355,879512,179867,993194,783062,715058,5
69743,859429,479173,223166,982340,155014,5
69739,739428,879168,543166,782335,295014,2
69636,709414,979051,583162,182213,645006,8
69395,609382,378777,893151,181929,004989,5
69298,759369,278667,943146,781814,664982,5

6 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-TemmuzMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
69203,969356,478560,333142,481702,754975,7
69177,179352,878529,923141,281671,124973,8
69173,059352,278525,253141,081666,264973,5
69067,969338,078405,943136,281542,184965,9
68581,649272,277853,883114,280968,034931,0
68561,039269,577830,483113,280943,704929,5
68521,889264,277786,043111,480897,484926,7
68266,369229,677495,973099,880595,814908,3
68161,269215,477376,663095,180471,734900,7
67988,179192,077180,173087,280267,374888,3
67893,379179,277072,563082,980155,464881,5
67745,019159,176904,133076,279980,304870,8
67720,289155,876876,063075,079951,104869,0
67687,319151,376838,633073,579912,184866,7
67295,789098,476394,173055,879449,944838,5
67246,339091,776338,033053,579391,554834,9
67176,269082,276258,493050,379308,834829,9
67089,719070,576160,243046,479206,654823,7
66964,019053,576017,553040,779058,254814,6
66885,719042,975928,663037,178965,804809,0
66766,199026,875792,983031,778824,704800,4
66539,528996,175535,663021,478557,094784,1
65717,318885,074602,292984,177586,384725,0
65676,108879,474555,512982,277537,734722,0
65641,078874,774515,742980,677496,374719,5
65606,038869,974475,972979,077455,014717,0

7 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
65521,558858,574380,062975,277355,264710,9
65519,498858,274377,722975,177352,834710,8
65410,278843,574253,742970,177223,894702,9
65342,278834,374176,542967,177143,614698,0
65047,598794,473842,032953,776795,714676,9
65037,298793,073830,332953,276783,554676,1
65000,208788,073788,232951,576739,754673,5
64853,898768,273622,142944,976567,024662,9
64800,318761,073561,322942,576503,774659,1
64796,198760,473556,642942,376498,904658,8
64785,898759,173544,942941,876486,744658,0
64761,168755,773516,872940,776457,544656,3
64691,108746,273437,332937,576374,834651,2
64639,588739,373378,852935,276314,014647,5
64497,408720,073217,442928,776146,144637,3
64489,158718,973208,092928,376136,414636,7
64386,128705,073091,122923,676014,774629,3
64241,878685,572927,372917,175844,474618,9
64054,358660,172714,502908,675623,084605,4
63873,018635,672508,642900,375408,994592,4
63753,498619,572372,972894,975267,894583,8
63691,678611,172302,792892,175194,904579,4
63644,288604,772248,992890,075138,954576,0
62910,688505,571416,212856,674272,854523,2
62494,438449,270943,672837,773781,424493,3
62304,858423,670728,462829,173557,604479,7

8 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
62189,458408,070597,462823,973421,364471,4
62088,488394,470482,842819,373302,154464,1
61989,568381,070370,552814,873185,374457,0
61987,508380,770368,212814,773182,944456,8
61795,868354,870150,662806,072956,694443,1
61773,198351,770124,932805,072929,934441,4
61767,018350,970117,912804,772922,634441,0
61752,598348,970101,542804,172905,604440,0
61474,408311,369785,742791,472577,164419,9
61472,348311,169783,402791,372574,734419,8
61468,218310,569778,722791,172569,874419,5
61239,488279,669519,062780,872299,824403,1
61177,668271,269448,882778,072226,844398,6
61082,878258,469341,272773,772114,934391,8
60219,458141,768361,122734,471095,574329,7
60132,908130,068262,872730,570993,394323,5
59671,318067,667738,872709,670448,434290,3
58941,847968,966910,772676,469587,204237,9
58692,507935,266627,722665,169292,834219,9
58585,347920,766506,082660,269166,324212,2
58579,167919,966499,062660,069159,024211,8
58315,397884,266199,642648,068847,624192,8
58210,307870,066080,332643,268723,554185,3
57849,687821,365670,962626,868297,804159,3
57480,827771,465252,232610,167862,324132,8
56924,447696,264620,632584,867205,454092,8

9 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
56613,287654,164267,402570,766838,104070,4
56234,127602,963836,972553,566390,454043,2
55784,907542,163327,012533,165860,094010,9
55570,597513,163083,732523,365607,083995,5
55364,527485,362849,802514,065363,793980,7
55148,157456,062604,182504,265108,353965,1
54886,447420,662307,092492,364799,383946,3
54806,087409,862215,862488,664704,493940,5
54626,807385,562012,342480,564492,843927,6
54375,407351,661726,952469,164196,033909,5
54340,377346,861687,192467,564154,673907,0
54150,797321,261471,972458,963930,853893,4
54041,577306,461347,992453,963801,913885,5
53305,917207,060512,872420,562933,393832,6
53277,067203,160480,122419,262899,333830,6
52924,697155,460080,112403,262483,313805,2
52844,327144,659988,882399,662388,433799,5
52454,867091,959546,752381,961928,623771,5
52322,977074,159397,042375,961772,923762,0
52015,947032,659048,492361,961410,433739,9
51729,506993,858723,332348,961072,263719,3
51570,836972,458543,212341,760884,943707,9
51509,016964,058473,032338,960811,953703,4
51480,166960,158440,282337,660777,893701,4
51350,346942,658292,912331,760624,623692,0
51222,586925,358147,872325,960473,793682,9

10 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
51173,126918,658091,732323,760415,403679,3
51121,616911,658033,252321,360354,583675,6
50938,216886,857825,052313,060138,053662,4
50793,966867,357661,302306,559967,753652,0
50701,236854,857556,042302,259858,283645,4
50688,876853,157542,002301,759843,683644,5
50552,866834,757387,612295,559683,113634,7
50348,866807,257156,022286,259442,263620,0
50227,286790,757018,002280,759298,723611,3
50216,976789,357006,312280,359286,563610,6
50140,736779,056919,752276,859196,543605,1
50109,826774,856884,672275,459160,053602,8
50058,306767,956826,182273,059099,233599,1
50041,826765,756807,472272,359079,773598,0
49938,786751,756690,512267,658958,133590,5
49928,486750,356678,812267,258945,963589,8
49773,936729,456503,362260,158763,503578,7
49710,056720,856430,852257,258688,083574,1
49600,836706,056306,872252,358559,143566,3
49413,316680,756093,992243,858337,753552,8
49382,406676,556058,902242,458301,263550,5
49353,556672,656026,152241,058267,203548,5
49246,406658,155904,512236,258140,693540,8
49192,826650,955843,692233,758077,443536,9
49083,616636,155719,712228,857948,503529,1
48718,876586,855305,662212,257517,883502,8

11 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
48409,776545,054954,772198,257152,963480,6
48302,616530,554833,132193,357026,453472,9
48267,586525,854793,362191,756985,093470,4
48086,246501,354587,502183,556771,003457,4
47904,906476,754381,652175,356556,913444,3
47880,186473,454353,582174,156527,723442,5
47847,216468,954316,152172,656488,793440,2
47832,786467,054299,772172,056471,763439,1
47816,306464,854281,062171,256452,303437,9
47715,326451,154166,432166,756333,093430,7
47700,906449,254150,062166,056316,063429,6
47647,326441,954089,242163,656252,813425,8
47626,716439,154065,852162,656228,483424,3
47610,236436,954047,132161,956209,023423,1
47305,256395,753700,922148,055848,963401,2
47113,616369,853483,372139,355622,703387,4
47066,216363,453429,562137,255566,753384,0
47010,576355,853366,402134,755501,063380,0
46985,856352,553338,332133,555471,873378,2
46831,306331,653162,892126,555289,403367,1
46806,576328,253134,822125,455260,213365,3
46796,276326,953123,122124,955248,053364,6
46460,386281,452741,822109,754851,493340,5
46431,536277,552709,072108,454817,433338,4
46318,196262,252580,412103,254683,633330,2
46270,806255,852526,612101,154627,673326,8

12 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
46239,896251,652491,522099,754591,183324,6
46231,646250,552482,162099,354581,453324,0
46112,126234,452346,482093,954440,343315,4
45621,696168,151789,742071,653861,333280,2
45279,616121,851401,422056,153457,473255,6
44954,036077,851031,812041,353073,093232,2
44834,516061,650896,142035,852931,983223,6
44805,666057,750863,392034,552897,923221,5
44795,366056,350851,692034,152885,763220,7
44587,236028,250615,422024,652640,043205,8
44484,206014,350498,462019,952518,403198,4
44459,476010,950470,392018,852489,203196,6
44418,266005,350423,602016,952440,553193,6
44391,476001,750393,192015,752408,923191,7
44238,985981,150220,092008,852228,893180,7
43851,575928,749780,301991,251771,523152,9
43626,965898,449525,321981,051506,343136,7
43523,935884,449408,361976,351384,703129,3
43313,745856,049169,761966,851136,553114,2
43247,805847,149094,901963,851058,693109,5
42876,885797,048673,831947,050620,783082,8
42810,945788,048598,971944,050542,933078,1
42512,145747,648259,781930,450190,173056,6
42102,075692,247794,261911,849706,043027,1
41817,695653,847471,451898,949370,303006,7
41475,625607,547083,131883,348966,452982,1

13 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
41399,385597,246996,571879,948876,442976,6
41197,435569,946767,331870,748638,022962,1
41108,825557,946666,741866,748533,412955,7
40931,615534,046465,561858,648324,182942,9
40632,815493,646126,371845,147971,422921,5
40535,965480,546016,421840,747857,082914,5
40533,905480,246014,081840,647854,642914,3
40136,195426,445562,601822,547385,112885,8
40123,835424,745548,571821,947370,512884,9
39994,005407,245401,191816,047217,242875,5
39313,985315,344629,231785,246414,402826,6
38850,335252,644102,901764,145867,012793,3
38714,335234,243948,511757,945706,452783,5
38473,235201,643674,811747,045421,802766,2
38364,025186,843550,831742,045292,862758,3
38246,565170,943417,491736,745154,192749,9
38096,135150,643246,731729,944976,592739,1
38005,465138,343143,801725,844869,552732,6
37933,345128,643061,921722,544784,402727,4
37859,155118,642977,711719,144696,822722,0
37795,275109,942905,191716,244621,402717,4
37787,035108,842895,841715,844611,672716,9
37482,055067,642549,621702,044251,612694,9
37317,205045,342362,481694,544056,982683,1
36917,434991,241908,661676,343585,012654,3
36746,394968,141714,501668,643383,082642,0

14 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
36305,414908,541213,901648,642862,462610,3
36078,744877,840956,581638,342594,842594,0
36006,614868,140874,711635,042509,692588,8
35936,554858,640795,171631,842426,982583,8
35868,554849,440717,981628,742346,692578,9
35693,394825,740519,141620,842139,902566,3
35625,394816,640441,941617,742059,622561,4
35553,274806,840360,071614,441974,472556,2
35487,324797,940285,211611,441896,622551,5
35190,594757,839948,361597,941546,292530,2
35046,344738,339784,611591,441375,992519,8
34623,904681,239305,061572,240877,262489,4
33884,134581,138465,261538,640003,872436,2
33820,244572,538392,741535,739928,452431,6
33752,244563,338315,551532,639848,172426,8
33688,364554,738243,031529,739772,752422,2
33476,114526,038002,081520,139522,172406,9
33424,604519,037943,601517,739461,352403,2
33408,114516,837924,891517,039441,882402,0
33179,384485,937665,231506,639171,842385,6
33031,014465,837496,801499,938996,672374,9
33004,224462,237466,391498,738965,052373,0
32709,554422,337131,881485,338617,152351,8
32501,424394,236895,611475,838371,432336,8
32204,684354,136558,751462,438021,102315,5
32081,044337,436418,401456,737875,132306,6

15 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
36305,414908,541213,901648,642862,462610,3
36078,744877,840956,581638,342594,842594,0
36006,614868,140874,711635,042509,692588,8
35936,554858,640795,171631,842426,982583,8
35868,554849,440717,981628,742346,692578,9
35693,394825,740519,141620,842139,902566,3
35625,394816,640441,941617,742059,622561,4
35553,274806,840360,071614,441974,472556,2
35487,324797,940285,211611,441896,622551,5
35190,594757,839948,361597,941546,292530,2
35046,344738,339784,611591,441375,992519,8
34623,904681,239305,061572,240877,262489,4
33884,134581,138465,261538,640003,872436,2
33820,244572,538392,741535,739928,452431,6
33752,244563,338315,551532,639848,172426,8
33688,364554,738243,031529,739772,752422,2
33476,114526,038002,081520,139522,172406,9
33424,604519,037943,601517,739461,352403,2
33408,114516,837924,891517,039441,882402,0
33179,384485,937665,231506,639171,842385,6
33031,014465,837496,801499,938996,672374,9
33004,224462,237466,391498,738965,052373,0
32709,554422,337131,881485,338617,152351,8
32501,424394,236895,611475,838371,432336,8
32204,684354,136558,751462,438021,102315,5
31955,344320,436275,701451,037726,732297,6

16 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)

Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıMaaşa gelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıMaaş farkı
31938,864318,136256,991450,337707,272296,4
31788,434297,836086,221443,437529,672285,6
31782,244297,036079,201443,237522,372285,1
31664,794281,135945,871437,837383,702276,7
31598,854272,235871,011434,837305,852271,9
31501,994259,135761,061430,437191,512265,0
31337,144236,835573,921423,036996,882253,1
31164,044213,435377,421415,136792,522240,7
30859,074172,135031,211401,236432,462218,7
30624,154140,434764,541390,636155,122201,8
30578,824134,334713,071388,536101,592198,6
30461,364118,434579,731383,235962,922190,1
30341,844102,234444,061377,835821,822181,5
30325,354100,034425,341377,035802,352180,4
30183,174080,834263,931370,635634,492170,1

17 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 25 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 25 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
5163,90698,25862,06234,56096,55371,3
5393,98729,36123,25244,96368,17387,8
5624,05760,46384,43255,46639,80404,4
5855,83791,76647,54265,96913,44421,0
6084,20822,66906,79276,37183,06437,4
6315,98853,97169,90286,87456,70454,1
6547,76885,37433,02297,37730,34470,8
6777,84916,47694,20307,88001,97487,3
7007,91947,57955,38318,28273,60503,9
7237,99978,68216,56328,78545,23520,4
7468,061009,78477,74339,18816,85536,9
7698,141040,88738,93349,69088,48553,5
7928,211071,99000,11360,09360,11570,0
8161,701103,59265,16370,69635,76586,8
8391,771134,69526,34381,19907,39603,4
8621,851165,79787,52391,510179,02619,9
8850,221196,510046,77401,910448,64636,3
9082,001227,910309,88412,410722,28653,0
9310,371258,810569,13422,810991,89669,4
9543,851290,310834,18433,411267,54686,2
9773,921321,411095,36443,811539,17702,7
10004,001352,511356,54454,311810,80719,3
10235,781383,911619,66464,812084,44735,9
10464,151414,811878,90475,212354,06752,4
10695,931446,112142,02485,712627,70769,0
10924,301477,012401,26496,112897,31785,4
11157,781508,512666,31506,713172,97802,2
11387,861539,612927,50517,113444,60818,8
11617,931570,713188,68527,513716,22835,3

18 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 25 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 25 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
11848,011601,913449,86538,013987,85851,9
12076,381632,713709,10548,414257,47868,3
12539,941695,414235,34569,414804,75901,6
12770,011726,514496,52579,915076,38918,2
13001,791757,814759,63590,415350,02934,8
13230,161788,715018,88600,815619,63951,2
13461,941820,115281,99611,315893,27967,9
13690,311850,915541,24621,616162,89984,3
13922,091882,315804,36632,216436,531001,0
14152,171913,416065,54642,616708,161017,5
14383,941944,716328,65653,116981,801034,2
14614,021975,816589,83663,617253,431050,7
14844,092006,916851,02674,017525,061067,3
15074,172038,017112,20684,517796,681083,8
15304,242069,117373,38694,918068,311100,4
15537,732100,717638,43705,518343,971117,1
15766,102131,617897,67715,918613,581133,6
15996,172162,718158,86726,418885,211150,1
16226,252193,818420,04736,819156,841166,7
16458,032225,118683,15747,319430,481183,3
16688,102256,218944,33757,819702,111199,9
16918,182287,319205,51768,219973,741216,4
17149,962318,719468,63778,720247,381233,1
17378,332349,519727,88789,120516,991249,5
17610,112380,919990,99799,620790,631266,1
17840,182412,020252,17810,121062,261282,7
18071,962443,320515,29820,621335,901299,4
18302,042474,420776,47831,121607,531315,9
18530,412505,321035,72841,421877,151332,3
18763,892536,921300,77852,022152,801349,1
18993,962568,021561,95862,522424,431365,6

19 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
10326,101396,0911722,19468,912191,08742,44
10559,591427,6611987,24479,512466,73759,22
10791,371458,9912250,36490,012740,37775,89
11019,741489,8712509,61500,413009,99792,31
11251,521521,2112772,72510,913283,63808,97
11479,891552,0813031,97521,313553,25825,39
11711,671583,4213295,08531,813826,89842,06
11940,041614,2913554,33542,214096,50858,48
12173,521645,8613819,38552,814372,16875,26
12403,601676,9714080,56563,214643,78891,81
12633,671708,0714341,74573,714915,41908,35
12863,751739,1814602,92584,115187,04924,89
13092,121770,0514862,17594,515456,66941,31
13323,901801,3915125,29605,015730,30957,98
13553,971832,5015386,47615,516001,93974,52
13785,751863,8315649,58626,016275,57991,18
14017,531895,1715912,70636,516549,211007,85
14245,901926,0516171,95646,916818,821024,27
14477,681957,3816435,06657,417092,461040,93
14707,751988,4916696,24667,817364,091057,47
14937,832019,5916957,42678,317635,721074,02
15167,902050,7017218,60688,717907,351090,56
15399,682082,0417481,72699,318180,991107,22
15629,762113,1417742,90709,718452,621123,76
15859,832144,2518004,08720,218724,251140,31
16089,912175,3618265,26730,618995,871156,85
16319,982206,4618526,44741,119267,501173,39
16551,762237,8018789,56751,619541,141190,06

20 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
16783,542269,1319052,68762,119814,781206,72
17011,912300,0119311,92772,520084,401223,14
17241,992331,1219573,10782,920356,031239,68
17472,062362,2219834,28793,420627,661256,22
17703,842393,5620097,40803,920901,301272,89
17933,922424,6720358,58814,321172,921289,43
18163,992455,7720619,76824,821444,551305,97
18395,772487,1120882,88835,321718,191322,64
18625,842518,2121144,06845,821989,821339,18
18855,922549,3221405,24856,222261,451355,72
19087,702580,6621668,36866,722535,091372,39
19317,772611,7621929,54877,222806,721388,93
19546,142642,6422188,78887,623076,331405,35
19779,632674,2122453,83898,223351,991422,14
20009,702705,3122715,01908,623623,621438,68
20239,782736,4222976,20919,023895,241455,22
20468,152767,2923235,44929,424164,861471,64
20699,932798,6323498,56939,924438,501488,30
20931,712829,9723761,67950,524712,141504,97
23007,493110,6126118,111044,727162,831654,22
23235,863141,4926377,351055,127432,451670,64
23465,943172,6026638,531065,527704,081687,18
23696,013203,7026899,721076,027975,701703,72
23926,093234,8127160,901086,428247,331720,26
24156,163265,9127422,081096,928518,961736,80
24387,943297,2527685,191107,428792,601753,47
24619,723328,5927948,311117,929066,241770,13
24848,093359,4628207,561128,329335,861786,55

21 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
25079,873390,8028470,671138,829609,501803,22
25309,953421,9028731,851149,329881,131819,76
25541,733453,2428994,971159,830154,771836,43
25770,103484,1229254,211170,230424,381852,84
26001,883515,4529517,331180,730698,021869,51
26233,663546,7929780,451191,230971,661886,17
26462,033577,6730039,691201,631241,281902,59
26692,103608,7730300,871212,031512,911919,14
26922,183639,8830562,051222,531784,541935,68
27155,663671,4530827,111233,132060,191952,47
27384,033702,3231086,351243,532329,811968,89
29459,823982,9733442,791337,734780,502118,13
29689,894014,0733703,971348,235052,132134,67
29919,974045,1833965,151358,635323,752151,22
30150,044076,2934226,331369,135595,382167,76
30381,824107,6234489,441379,635869,022184,42
30611,904138,7334750,631390,036140,652200,97
30841,974169,8335011,811400,536412,282217,51
31072,054200,9435272,991410,936683,912234,05
31302,124232,0535534,171421,436955,542250,59
31533,904263,3835797,281431,937229,182267,26
31763,984294,4936058,471442,337500,802283,80
31994,054325,6036319,651452,837772,432300,34
32224,134356,7036580,831463,238044,062316,88
32455,914388,0436843,941473,838317,702333,55
32685,984419,1437105,121484,238589,332350,09
32916,054450,2537366,311494,738860,962366,63
33146,134481,3637627,491505,139132,592383,17

22 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 50 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
33377,914512,6937890,601515,639406,232399,84
33609,694544,0338153,721526,139679,872416,50
33838,064574,9138412,961536,539949,482432,92
34068,134606,0138674,151547,040221,112449,47
34298,214637,1238935,331557,440492,742466,01
34528,284668,2239196,511567,940764,372482,55
34761,774699,7939461,561578,541040,022499,34
34991,844730,9039722,741588,941311,652515,88
35221,924762,0039983,921599,441583,282532,42
35450,294792,8840243,171609,741852,892548,84
35682,074824,2240506,281620,342126,532565,51

23 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
13189,261783,1914972,45598,915571,34948,29
13419,331814,2915233,63609,315842,97964,84
13649,411845,4015494,81619,816114,60981,38
13879,481876,5115755,99630,216386,23997,92
14109,561907,6116017,17640,716657,861014,46
14339,631938,7216278,35651,116929,491031,01
14571,411970,0616541,47661,717203,131047,67
14801,492001,1616802,65672,117474,751064,21
15033,272032,5017065,76682,617748,401080,88
15261,642063,3717325,01693,018018,011097,30
15493,422094,7117588,13703,518291,651113,96
15723,492125,8217849,31714,018563,281130,50
15953,572156,9218110,49724,418834,911147,05
16183,642188,0318371,67734,919106,541163,59
16415,422219,3618634,79745,419380,181180,25
16645,502250,4718895,97755,819651,811196,79
16875,572281,5819157,15766,319923,431213,34
17105,652312,6819418,33776,720195,061229,88
17335,722343,7919679,51787,220466,691246,42
17567,502375,1319942,63797,720740,331263,09
17799,282406,4620205,74808,221013,971279,75
18027,652437,3420464,99818,621283,591296,17
18257,722468,4420726,17829,021555,221312,71
18489,502499,7820989,28839,621828,861329,38
18721,282531,1221252,40850,122102,501346,04
18949,652561,9921511,65860,522372,111362,46
19181,432593,3321774,76871,022645,751379,13
19411,512624,4422035,94881,422917,381395,67

24 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
19641,582655,5422297,12891,923189,011412,21
19871,662686,6522558,31902,323460,641428,75
20103,442717,9822821,42912,923734,281445,42
20333,512749,0923082,60923,324005,911461,96
20561,882779,9723341,85933,724275,521478,38
20795,372811,5323606,90944,324551,181495,17
21025,442842,6423868,08954,724822,801511,71
21255,522873,7524129,26965,225094,431528,25
21485,592904,8524390,44975,625366,061544,79
21947,452967,2924914,74996,625911,331578,00
22175,822998,1725173,991007,026180,951594,42
22407,593029,5125437,101017,526454,591611,08
22637,673060,6125698,281027,926726,211627,63
22869,453091,9525961,401038,526999,851644,29
23097,823122,8326220,651048,827269,471660,71
23329,603154,1626483,761059,427543,111677,38
23557,973185,0426743,011069,727812,731693,80
23791,453216,6027008,061080,328088,381710,58
24023,233247,9427271,171090,828362,021727,25
24251,603278,8227530,421101,228631,641743,67
24481,683309,9227791,601111,728903,261760,21
24711,753341,0328052,781122,129174,891776,75
24941,833372,1428313,961132,629446,521793,29
25171,903403,2428575,141143,029718,151809,84
25403,683434,5828838,261153,529991,791826,50
25635,463465,9129101,381164,130265,431843,16
25863,833496,7929360,621174,430535,051859,58
26095,613528,1329623,741184,930808,691876,25

25 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
26325,693559,2329884,921195,431080,321892,79
26555,763590,3430146,101205,831351,941909,33
26789,243621,9130411,151216,431627,601926,12
27017,623652,7830670,401226,831897,211942,54
27249,393684,1230933,511237,332170,851959,20
27477,763714,9931192,761247,732440,471975,62
27707,843746,1031453,941258,232712,101992,17
27937,913777,2131715,121268,632983,732008,71
28169,693808,5431978,241279,133257,372025,37
28399,773839,6532239,421289,633528,992041,92
28631,553870,9932502,531300,133802,632058,58
28861,623902,0932763,711310,534074,262075,12
29091,703933,2033024,901321,034345,892091,66
29323,483964,5333288,011331,534619,532108,33
29551,853995,4133547,261341,934889,152124,75
29783,634026,7533810,371352,435162,792141,41
30013,704057,8534071,551362,935434,422157,96
30243,784088,9634332,741373,335706,052174,50
30475,564120,3034595,851383,835979,692191,16
30705,634151,4034857,031394,336251,312207,71
30935,714182,5135118,211404,736522,942224,25
31165,784213,6135379,391415,236794,572240,79
31397,564244,9535642,511425,737068,212257,45
31627,644276,0635903,691436,137339,842274,00
31857,714307,1636164,871446,637611,472290,54
32087,794338,2736426,051457,037883,102307,08
32317,864369,3736687,231467,538154,722323,62
32549,644400,7136950,351478,038428,362340,29

26 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
32779,714431,8237211,531488,538699,992356,83
33009,794462,9237472,711498,938971,622373,37
33239,864494,0337733,891509,439243,252389,91
33471,644525,3737997,011519,939516,892406,58
33700,014556,2438256,261530,339786,512423,00
33931,794587,5838519,371540,840060,152439,66
34161,874618,6838780,551551,240331,772456,21
34393,654650,0239043,671561,740605,422472,87
34625,434681,3639306,781572,340879,062489,53
34853,804712,2339566,031582,641148,672505,95
35083,874743,3439827,211593,141420,302522,50
35313,954774,4540088,391603,541691,932539,04
35544,024805,5540349,571614,041963,562555,58
35777,514837,1240614,621624,642239,212572,37
36007,584868,2240875,811635,042510,842588,91
36237,664899,3341136,991645,542782,472605,45
36466,034930,2141396,231655,843052,082621,87
36697,814961,5441659,351666,443325,722638,54
36926,184992,4241918,591676,743595,342654,96
37157,965023,7642181,711687,343868,982671,62
37391,445055,3242446,761697,944144,632688,41
37619,815086,2042706,011708,244414,252704,83
37851,595117,5342969,121718,844687,892721,49
38079,965148,4143228,371729,144957,502737,91
38311,745179,7543491,491739,745231,142754,58
38540,115210,6243750,731750,045500,762771,00
38771,895241,9644013,851760,645774,402787,66
39003,675273,3044276,961771,146048,042804,33

27 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
39.233,745.304,4044.538,141.781,546.319,672.820,87
39.463,825.335,5144.799,331.792,046.591,302.837,41
39.693,895.366,6145.060,511.802,446.862,932.853,95
39.923,975.397,7245.321,691.812,947.134,562.870,49
40.154,045.428,8345.582,871.823,347.406,182.887,04
40.385,825.460,1645.845,981.833,847.679,822.903,70
40.617,605.491,5046.109,101.844,447.953,462.920,37
40.845,975.522,3846.368,351.854,748.223,082.936,79
41.077,755.553,7146.631,461.865,348.496,722.953,45
41.307,835.584,8246.892,641.875,748.768,352.969,99
41.537,905.615,9247.153,821.886,249.039,982.986,53
41.767,985.647,0347.415,011.896,649.311,613.003,08
41.999,755.678,3747.678,121.907,149.585,253.019,74
42.231,535.709,7047.941,241.917,649.858,893.036,41
42.459,905.740,5848.200,481.928,050.128,503.052,83
42.689,985.771,6948.461,661.938,550.400,133.069,37
42.920,055.802,7948.722,851.948,950.671,763.085,91
43.151,835.834,1348.985,961.959,450.945,403.102,57
43.381,915.865,2349.247,141.969,951.217,033.119,12
43.611,985.896,3449.508,321.980,351.488,663.135,66
43.843,765.927,6849.771,441.990,951.762,303.152,32
44.073,845.958,7850.032,622.001,352.033,933.168,87
44.305,625.990,1250.295,742.011,852.307,573.185,53
44.533,996.021,0050.554,982.022,252.577,183.201,95
44.764,066.052,1050.816,162.032,652.848,813.218,49
44.995,846.083,4451.079,282.043,253.122,453.235,16
45.227,626.114,7751.342,392.053,753.396,093.251,82
45.455,996.145,6551.601,642.064,153.665,713.268,24

28 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
45.687,776.176,9951.864,762.074,653.939,353.284,91
45.917,856.208,0952.125,942.085,054.210,983.301,45
46.146,226.238,9752.385,182.095,454.480,593.317,87
46.378,006.270,3052.648,302.105,954.754,233.334,53
46.609,776.301,6452.911,422.116,555.027,873.351,20
46.839,856.332,7553.172,602.126,955.299,503.367,74
47.068,226.363,6253.431,842.137,355.569,123.384,16
47.300,006.394,9653.694,962.147,855.842,763.400,82
47.531,786.426,3053.958,072.158,356.116,403.417,49
47.760,156.457,1754.217,322.168,756.386,013.433,91
47.993,636.488,7454.482,372.179,356.661,673.450,70
48.222,006.519,6154.741,622.189,756.931,283.467,12
48.453,786.550,9555.004,732.200,257.204,923.483,78
48.682,156.581,8355.263,982.210,657.474,543.500,20
48.913,936.613,1655.527,102.221,157.748,183.516,86
49.144,016.644,2755.788,282.231,558.019,813.533,41
49.374,086.675,3856.049,462.242,058.291,443.549,95
49.605,866.706,7156.312,572.252,558.565,083.566,61
49.835,946.737,8256.573,762.263,058.836,713.583,16
50.066,016.768,9256.834,942.273,459.108,333.599,70
50.296,096.800,0357.096,122.283,859.379,963.616,24
50.526,166.831,1457.357,302.294,359.651,593.632,78
50.757,946.862,4757.620,412.304,859.925,233.649,45
50.988,026.893,5857.881,602.315,360.196,863.665,99
51.219,796.924,9258.144,712.325,860.470,503.682,65
51.448,176.955,7958.403,962.336,260.740,123.699,07
51.679,946.987,1358.667,072.346,761.013,763.715,74
51.910,027.018,2358.928,252.357,161.285,383.732,28

29 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
52.140,097.049,3459.189,442.367,661.557,013.748,82
52.370,177.080,4559.450,622.378,061.828,643.765,36
52.601,957.111,7859.713,732.388,562.102,283.782,03
52.833,737.143,1259.976,852.399,162.375,923.798,69
53.062,107.174,0060.236,092.409,462.645,543.815,11
53.292,177.205,1060.497,282.419,962.917,173.831,66
53.522,257.236,2160.758,462.430,363.188,793.848,20
53.754,037.267,5461.021,572.440,963.462,433.864,86
53.982,407.298,4261.280,822.451,263.732,053.881,28
54.215,887.329,9961.545,872.461,864.007,703.898,07
54.445,967.361,0961.807,052.472,364.279,333.914,61
54.676,037.392,2062.068,232.482,764.550,963.931,15
54.907,817.423,5462.331,352.493,364.824,603.947,82
55.136,187.454,4162.590,592.503,665.094,223.964,24
55.367,967.485,7562.853,712.514,165.367,863.980,90
55.596,337.516,6263.112,962.524,565.637,473.997,32
55.829,817.548,1963.378,012.535,165.913,134.014,11
56.059,897.579,3063.639,192.545,666.184,754.030,65
56.289,967.610,4063.900,372.556,066.456,384.047,19
56.520,047.641,5164.161,552.566,566.728,014.063,74
56.748,417.672,3964.420,802.576,866.997,634.080,16
56.980,197.703,7264.683,912.587,467.271,274.096,82
57.211,977.735,0664.947,032.597,967.544,914.113,48
57.442,047.766,1665.208,212.608,367.816,544.130,03
57.673,827.797,5065.471,322.618,968.090,184.146,69
57.902,197.828,3865.730,572.629,268.359,794.163,11
58.133,977.859,7165.993,692.639,768.633,434.179,78
58.362,347.890,5966.252,932.650,168.903,054.196,20

30 Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)

Dul ve yetim maaşları (Yüzde 75 hisse)
Ocak-Temmuz 2026 maaşıGelen zamZamlı maaşEk ödemeTemmuz-Aralık 2026 maaşıEnflasyon farkı
52.140,097.049,3459.189,442.367,661.557,013.748,82
52.370,177.080,4559.450,622.378,061.828,643.765,36
52.601,957.111,7859.713,732.388,562.102,283.782,03
52.833,737.143,1259.976,852.399,162.375,923.798,69
53.062,107.174,0060.236,092.409,462.645,543.815,11
53.292,177.205,1060.497,282.419,962.917,173.831,66
53.522,257.236,2160.758,462.430,363.188,793.848,20
53.754,037.267,5461.021,572.440,963.462,433.864,86
53.982,407.298,4261.280,822.451,263.732,053.881,28
54.215,887.329,9961.545,872.461,864.007,703.898,07
54.445,967.361,0961.807,052.472,364.279,333.914,61
54.676,037.392,2062.068,232.482,764.550,963.931,15
54.907,817.423,5462.331,352.493,364.824,603.947,82
55.136,187.454,4162.590,592.503,665.094,223.964,24
55.367,967.485,7562.853,712.514,165.367,863.980,90
55.596,337.516,6263.112,962.524,565.637,473.997,32
55.829,817.548,1963.378,012.535,165.913,134.014,11
56.059,897.579,3063.639,192.545,666.184,754.030,65
56.289,967.610,4063.900,372.556,066.456,384.047,19
56.520,047.641,5164.161,552.566,566.728,014.063,74
56.748,417.672,3964.420,802.576,866.997,634.080,16
56.980,197.703,7264.683,912.587,467.271,274.096,82
57.211,977.735,0664.947,032.597,967.544,914.113,48
57.442,047.766,1665.208,212.608,367.816,544.130,03
57.673,827.797,5065.471,322.618,968.090,184.146,69
57.902,197.828,3865.730,572.629,268.359,794.163,11
58.133,977.859,7165.993,692.639,768.633,434.179,78
58.594,127.921,9366.516,052.660,669.176,694.212,86
58.824,207.953,0366.777,232.671,169.448,324.229,40
59.055,987.984,3767.040,342.681,669.721,964.246,07
59.286,058.015,4767.301,532.692,169.993,594.262,61
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL