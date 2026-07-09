Vatandaşlar ilk kez duyduklarını söylüyorlar fakat cezası neredeyse 700 bin lira!

Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan bazıları, cezanın bu kadar yüksek olduğunu ilk kez duyduklarını belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise sahil boyunca yetişen tüm kum zambaklarının daha etkin şekilde korunması gerektiğini dile getirdi.