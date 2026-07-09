İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış uyarısı! AKOM saat vererek duyurdu

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megakent İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yağışların sabah 11:00'den itibaren il genelinde etkisini artırması ve saat 18:00'e kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bugün il genelinde en yüksek sıcaklığın 26 derece, en düşük sıcaklığın ise 19 derece olacağının tahmin edildiği de belirtildi.

Ayrıca, Cuma günü (yarın) yağışların etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların hafta boyunca 30-33 derece civarlarında seyredeceği de ifade edildi.

"Güneşli yaz günleri yaşanmaya devam edecek"

Açıklamada, yarından itibaren güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği de bildirildi:

"Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) il genelinde etkisini artırması, akşam saatlerine (18.00) kadar aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Cuma (yarın) itibarıyla güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği, sıcaklıkların hafta boyunca 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor."