Yere dökülen kestane çiçekleri çay oldu: Nasıl tüketilmeli?

Kestane çiçeğinin faydalarından bahseden Prof. Dr. Ümit Serdar, "Kestane ağaçlarının çiçeklerinde hasat yapıyoruz. Kestane çiçekleri tozlanma için çok önemlidir. Hem dişi hem erkek püskülleri var. Erkek çiçek püskülleri şu an tam çiçeklenme dönemindedir. Çiçeklenme bitince bunlar yere düşüyor. Yere düştükten sonra biz bunları hasat ediyoruz. Ihlamur gibi kurutuyoruz. Çok değerli bir çayı var. Antioksidan özelliğini kestane balıyla karşılaştırdık. Ondan kat kat daha yüksektir. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Öksürük ve benzeri durumlara karşı iyileştirici etkisinin bulunduğunu düşünüyoruz. Özellikle bağışıklık sistemi için süper bir çay. Bu çayı üniversitemizde saf olarak paketleyerek satıyoruz. Fatsa Ziraat Odası bu çayı poşet çay hâline getiriyor. Bunun içerisine kuşburnu ve alıç da ekliyor. Bu şekilde farklı ürünleri piyasada bulabilirsiniz. Bir ağaç ne kadar meyve verebiliyorsa onun 2-3 katı kadar kestane çiçeği veriyor. Gerçekten kestane çiçeği çok değerlidir" dedi.