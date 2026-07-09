Atalardan kalma savar yöntemi 'carimangana' ile ürünlerini koruyorlar

Çayla birlikte ek gelir için yaban mersini üretimine karar verdiklerini ifade eden Irmak köyü sakinlerinden Mustafa Çatan, mahsulü korumak için atalardan kalma bir sistem kurduklarını ifade ederek, "Ancak çok meşakkatli bir iş bu. Yağışlı bir bölgede yaşıyoruz. Soğuk hava depomuz olmayınca toplayıp hemen tüketilmesi gerekiyor. Bunun üzerine bir de ayı saldırılarına maruz kaldık. Likapa fidanlarımızı koparıp, bahçeyi talan etmeye başladı. Şimdiye kadar böyle bir şey olmuyordu.