En düşük emekli maaşı düzenlemesinde kritik gün: Zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Yaklaşık 5,1 milyon emekli gözünü, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeye çevrildi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde taban aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaracak kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemenin kısa sürede yasalaşması hedefleniyor. Peki, teklif yasalaşacak mı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
1 En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi kabul edildi mi?
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından teklifin, Genel Kurul'da kabul edilmesi ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması bekleniyor.
Teklifin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, yeni düzenleme 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden başlayarak uygulanacak.
Düzenlemenin yıllık bütçe maliyetinin 79 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
2 Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Yasal sürecin maaş ödeme tarihlerinden önce tamamlanması durumunda, emeklilerin aylıkları artırılmış tutarlar üzerinden hesaplara aktarılacak.
SSK emeklilerinin temmuz maaşları, tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihlerinde ödenecek. BAĞ-KUR emeklileri ise aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.
3 En düşük emekli maaşı zammı temmuz ödemelerine yetişecek mi?
Yasal düzenlemenin maaş ödeme tarihlerine kadar tamamlanamaması halinde ise aradaki ücret farkları, ilerleyen dönemde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.
4 En düşük emekli maaşı düzenlemesinden kaç kişi yararlanacak?
Düzenlemeyle 5,1 milyon civarında emekli ve hak sahibinin aylığında değişiklik yaşanacak. Temmuz zammının ardından en düşük aylık kapsamında bulunanların sayısının ilk kez 5 milyonu geçeceği öngörülüyor.
Taban tutarın altında kalan kök aylıklarda ise Hazine desteğiyle aradaki farkın tamamlanmasına yönelik mevcut sistem sürdürülecek.