En düşük emekli maaşı düzenlemesinde kritik gün: Zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Yaklaşık 5,1 milyon emekli gözünü, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeye çevrildi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde taban aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaracak kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemenin kısa sürede yasalaşması hedefleniyor. Peki, teklif yasalaşacak mı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?