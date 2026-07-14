Haziran ayı verileri belli oldu: İhracatta hangi iller öne çıktı?

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

2026 yılının ilk yarısında 50 ilin ihracatı artarken, 21 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi.

Haziran ayında en fazla ihracat yapan iller hangileri?

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ihracatta en yüksek performans gösteren iller ve ihracat rakamları şöyle sıralandı:

İstanbul, 4 milyar 817 milyon dolar ile birinci,

Kocaeli, 3 milyar 916 milyon dolar ile ikinci,

İzmir, 2 milyar 184 milyon dolar ile üçüncü,

Bursa, 1 milyar 862 milyon dolar ile dördüncü,

Tekirdağ ise 1 milyar 273 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ise ihracatta ilk on il arasında kendilerine yer buldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta öne çıkan iller

2026 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında öne çıkan iller ise şu şöyle listelendi:

İstanbul, 1 milyar 42 milyon dolarlık artış ile birinci,

Kocaeli, 753 milyon dolarlık artış ile ikinci,

İzmir, 374 milyon dolarlık artış ile üçüncü,

Bursa, 327 milyon dolarlık artış ile dördüncü,

Tekirdağ ise 289 milyon dolarlık artış ile beşinci sırada yer aldı.