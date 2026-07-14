ARA
DOLAR
47,02
-0,01%
DOLAR
EURO
53,76
0,10%
EURO
ALTIN
6029,76
0,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EPDK'dan lisans verme ve sonlandırma kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve LPG piyasalarına yönelik yeni lisans kararlarını açıkladı. Bu kapsamda 37 şirkete lisans verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son Güncellenme:
EPDK'dan lisans verme ve sonlandırma kararı

Konuyla ilgili ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere 18 şirkete üretim, 2 şirkete tedarik, 1 organize sanayi bölgesine (OSB) dağıtım ve 1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Kurum ayrıca aynı piyasada faaliyet gösteren 9 şirketin üretim lisansının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırırken, 2 şirketin üretim lisansı ile 1 şirketin tedarik lisansını sona erdirdi.

Petrol piyasasında 3 şirkete 15 yıl süreli ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında ise 3 şirkete LPG depolama lisansı verildi. Aynı piyasada 4 dağıtıcı lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin LPG depolama lisansının süresi uzatıldı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL