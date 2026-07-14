Dolar bugün ne kadar? 14 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar ve euro kurundaki güncel hareketlilik, haftanın ikinci işlem gününde ekonomi gündeminin yakından takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. 14 Temmuz 2026 Salı günü döviz piyasasındaki son gelişmeler izlenirken, dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları da araştırılıyor.

Peki, dolar bugün kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz 2026 güncel döviz kurları ve döviz piyasasında son durum...