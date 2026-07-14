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Dolar bugün ne kadar? 14 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar ve euro fiyatlarındaki son durum, 14 Temmuz 2026 Salı günü piyasaların öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik yakından izlenirken, "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 14 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro kuru...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar bugün ne kadar? 14 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar ve euro kurundaki güncel hareketlilik, haftanın ikinci işlem gününde ekonomi gündeminin yakından takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. 14 Temmuz 2026 Salı günü döviz piyasasındaki son gelişmeler izlenirken, dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları da araştırılıyor.

Peki, dolar bugün kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz 2026 güncel döviz kurları ve döviz piyasasında son durum...

1 14 Temmuz 2026 dolar ne kadar?

14 Temmuz 2026 dolar ne kadar?

Dolar bugün saat 09:29 itibarıyla 47,0329 (alış), 47.0400'den (satış) işlem görüyor.

2 14 Temmuz 2026 euro ne kadar oldu?

14 Temmuz 2026 euro ne kadar oldu?

Euro bugün saat 09:29 itibarıyla 53,5748 (alış), 53.5859'dan (satış) işlem görüyor.
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