TÜİK açıkladı: Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 4,66 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 14,85 ile sağlık olduğu görüldü.

Öte yandan, Ocak ayında fiyat hareketlerinde öne çıkan ürünler de netleşti. Peki, Ocak ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler hangileri oldu?