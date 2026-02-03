ARA
TÜİK açıkladı: Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

TÜİK, Ocak ayına ilişkin fiyatı en çok artan ve en çok düşen ürünleri duyurdu. Ocakta fiyatı en çok artan ürün yüzde 57,08 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu. Peki, Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?


Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 4,66 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 14,85 ile sağlık olduğu görüldü.

Öte yandan, Ocak ayında fiyat hareketlerinde öne çıkan ürünler de netleşti. Peki, Ocak ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

1 Fiyatı en fazla artan ürünler

TÜİK’in tüketici fiyat endeksi verilerine göre, Ocak ayında aylık bazda fiyatı en çok yükselen ürünler ve bu kalemlerin bir önceki aya kıyasla değişim oranları şu şekilde sıralandı:

2 Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı

Artış oranı: Yüzde 57,08

3 Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.)

Artış oranı: Yüzde 51,58

4 Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş

Artış oranı: Yüzde 33,09

5 Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler

Artış oranı: Yüzde 32,29

6 Havale ücretleri

Artış oranı: Yüzde 30,87

7 Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı

Artış oranı: Yüzde 26,98

8 Geçiş ücretleri

Artış oranı: Yüzde 25,25

9 Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe)

Artış oranı: Yüzde 18,4

10 Veterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler

Artış oranı: Yüzde 17,39

11 Sürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler

Artış oranı: Yüzde 16

12 Fiyatı en fazla düşen ürünler

Ocak ayında fiyatı en fazla düşen seçili ürünler ile bu kalemlerin bir önceki aya göre değişim oranları ise şu şekilde oldu:    

13 Kadın ve kız çocuk giysileri

Düşüş oranı: -7,64

14 Bebek giysileri (0-2 yaş)

Düşüş oranı: -6,28

15 Erkek ayakkabıları

Düşüş oranı: -3,05

16 Erkek ve erkek çocuk giysileri

Düşüş oranı: -3,05

17 Bebek ve çocuk ayakkabıları

Düşüş oranı: -3,01

18 Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze

Düşüş oranı: -2,67

19 Spor ekipmanları

Düşüş oranı: -2,4

20 Kadın ayakkabıları

Düşüş oranı: -2,19

21 Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler

Düşüş oranı: -1,83

22 Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler

Düşüş oranı: -1,71
