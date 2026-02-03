2026 yılı Ocak ayında en çok hangi otomobiller satıldı?

Otomotiv pazarı 2026’ya yükseliş eğilimini koruyarak başladı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, yılın ilk ayında toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,77 artarak 75 bin 362 adet seviyesine ulaştı.

Otomobil satışları yüzde 9,14 yükselerek 61 bin 55 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,56 artışla 14 bin 307 adede çıktı. Bu veriyle Ocak 2026, Ocak 2024’ün ardından en yüksek satışın görüldüğü ikinci Ocak ayı oldu.

Ayrıca, Ocak ayında en çok satan otomobiller de belli oldu. Peki, ocakta en çok hangi otomobil modelleri satıldı?