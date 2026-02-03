2026 yılı Ocak ayında en çok hangi otomobiller satıldı?
2026 yılı Ocak ayında en çok hangi otomobiller satıldı?
2025’te görülen yüksek satış seviyelerinin ardından otomotiv pazarı 2026’nın ilk ayında da artış gösterdi. Toplam satışlar yüzde 9,77 yükselerek 75 bin 362 adede çıktı. Bu sonuçla Ocak 2026, en yüksek satış görülen ikinci Ocak ayı oldu. Öte yandan, ocak ayında en çok satan otomobiller de belli oldu.
Son Güncellenme:
Otomotiv pazarı 2026’ya yükseliş eğilimini koruyarak başladı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, yılın ilk ayında toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,77 artarak 75 bin 362 adet seviyesine ulaştı.
Otomobil satışları yüzde 9,14 yükselerek 61 bin 55 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,56 artışla 14 bin 307 adede çıktı. Bu veriyle Ocak 2026, Ocak 2024’ün ardından en yüksek satışın görüldüğü ikinci Ocak ayı oldu.
Ayrıca, Ocak ayında en çok satan otomobiller de belli oldu. Peki, ocakta en çok hangi otomobil modelleri satıldı?
1 1- Renault Clio
Ocakta 4 bin 556 adet satıldı.
2 2- Toyota Corolla
Toyota Corolla, Ocak ayında toplam 3 bin 775 adet satıldı.
3 Toyota C-HR
Toyota C-HR, 3 bin 200 adet satış rakamına ulaştı.
4 Volkswagen Tiguan
Model, 2 bin 200 adet satıldı.
5 Hyundai i20
Hyundai i20, ocakta toplam 2 bin 130 adet satış rakamına ulaştı.
6 Renault Megane Sedan
Model, 2 bin 16 adet satıldı.
7 Nissan Qashqai
Nissan Qashqai, 1915 adet satıldı.
8 Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8, Ocak ayında 1802 adet satış rakamına ulaştı.