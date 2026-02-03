Kayseri TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kayseri kura sonucu sorgulama sayfası

3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda noter huzurunda başlayan kura çekimiyle, Kayseri il genelindeki 7 bin 562 konutun hak sahipleri tek tek belirlendi.
TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut" hamlesinde bugün (3 Şubat 2026) hem Zonguldak hem de Kayseri için noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirildi. Binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren bu çekilişlerin ardından sonuç sorgulama ve hak sahipliği süreci de netleşmiş durumda.
Kayseri TOKİ Kura Sonuçları ve Özel Durumlar
Kayseri’de toplam 7.562 konut için yapılan çekilişte bazı ilçelerde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekilmedi:
Kura Yapılmayan İlçeler: Akkışla (70 konut) ve Özvatan (150 konut) projelerinde başvuru sayısı kontenjandan az olduğu için tüm geçerli başvurular doğrudan hak sahibi sayıldı.
Merkez Projeleri: Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu bölgelerini kapsayan 6.020 konut için kura çekimi noter huzurunda tamamlandı.
Sorgulama: Kesinleşen listeler an itibarıyla e-Devlet (Kuralı Satış Projeleri Sorgulama ekranı) ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.
Bundan Sonraki Süreç: Asil ve Yedekler Ne Yapacak?
|Durum
|İzlenecek Yol
|Asil Hak Sahipleri
|TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihlerde (muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay içinde) sözleşme imzalamak üzere ilgili banka şubesine (Ziraat veya Halkbank) çağrılacaklar. Bu aşamada %10 peşinat ödemesi gerçekleştirilecek.
|Yedek Hak Sahipleri
|Asil listedeki adaylardan şartları sağlamayan, evrak teslim etmeyen veya hakkından vazgeçenlerin yerine sıralama usulüyle davet edilecekler.
|Hak Sahibi Olamayanlar
|Başvuru sırasında yatırılan 5000 TL (veya ilgili tutar) katılım bedeli, 8 Şubat 2026 tarihinden itibaren başvuru yapılan bankanın ATM veya şubelerinden iade alınabilecek.
Haftalık Kura Takvimi (Sıradaki İller)
Kura heyecanı bu hafta şu illerle devam edecek:
4 Şubat Çarşamba: Kırşehir
5 Şubat Perşembe: Afyonkarahisar
6 Şubat Cuma: Osmaniye
8 Şubat Pazar: Kırıkkale
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla