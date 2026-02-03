Kayseri TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kayseri kura sonucu sorgulama sayfası

TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut" hamlesinde bugün (3 Şubat 2026) hem Zonguldak hem de Kayseri için noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirildi. Binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren bu çekilişlerin ardından sonuç sorgulama ve hak sahipliği süreci de netleşmiş durumda.