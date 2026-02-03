İlaçta tam bağımsızlık yolunda dev adım: Türkiye’nin ilk AB onaylı uçtan uca üretim tesisi oldu

EU-GMP, ilaç üretimi için dünyadaki en yüksek ve sıkı standartlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu onay, ilk hücrelerden başlayarak kültür ve saflaştırma süreçlerine ve nihai ürüne kadar tüm üretim aşamalarının sıkı kontrol altında, izlenebilir ve Avrupa standartlarına uygun şekilde yürütüldüğü anlamına geliyor.