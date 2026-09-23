Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Eylül ayına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı.

Buna göre, 2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hanehalkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine yükseldi.

Reel sektör için ise 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.