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Enflasyon beklentisinde sınırlı artış: İşte piyasanın yeni tahmini

TCMB'nin eylül ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verileri açıklandı. Piyasa katılımcılarının gelecek 12 aya yönelik yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki döneme göre 0,01 puan yükselerek yüzde 23,70 seviyesine ulaştı.

Ekonomist
Ekonomist
Enflasyon beklentisinde sınırlı artış: İşte piyasanın yeni tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Eylül ayına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı. 

Buna göre, 2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hanehalkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine yükseldi.

Reel sektör için ise 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Enflasyon beklentisinde sınırlı artış: İşte piyasanın yeni tahmini-1

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

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