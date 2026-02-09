ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Halkbank Genel Müdürü konut kredisi faizlerindeki düşüşü değerlendirdi

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, "Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Halkbank Genel Müdürü konut kredisi faizlerindeki düşüşü değerlendirdi

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, bir programa katılmak için geldiği Antalya'da konut finansmanındaki son gelişmeler ve "İlk Evim" projesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu belirten Arslan, "Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkanı getirildi. Bu güzel bir imkan." diye konuştu.

Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını dile getiren Arslan, "Demek ki dezenflasyon programı yolunda gidiyor, başarılı oluyor ki vatandaşımızın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için imkanlar biraz esnetildi." ifadesini kullandı.

Finansman maliyetlerindeki güncel duruma değinen Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının veya kar paylarının yüzde 2,5'in altına çekildiğini kaydetti.

Arslan, bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30'lara varan bir maliyete tekabül ettiğine işaret ederek, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankasında da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankasının bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konut kredilerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Arslan, "Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkanı sağlayacaktır." dedi.

Halkbank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de Halk Bankası olarak elbette vatandaşımıza, halkımıza bu gelişmeleri yansıtacak kredi paketleri oluşturuyoruz. Özellikle proje geliştiren müteahhit ve konut geliştirici firmalarımızla yakın temaslarımız var. Onların projelerine bu anlamda garantörlük limiti ve garantör olmak suretiyle konut destekleri paketleri oluşturuyoruz. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır."
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL