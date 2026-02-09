Halkbank Genel Müdürü konut kredisi faizlerindeki düşüşü değerlendirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu belirten Arslan, "Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkanı getirildi. Bu güzel bir imkan." diye konuştu.